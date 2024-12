Harley Quinn trifft Superman nächsten Monat

HQ

In Zeiten des Streamings sind Unternehmen extrem ungeduldig mit sinkenden Einschaltquoten und sobald etwas runterfällt, ziehen sie den Stecker. Infolgedessen schaffen es nur wenige Serien in viele Staffeln und es kommt allzu häufig vor, dass sie nie wirklich erfolgreich abgeschlossen werden.

Glücklicherweise scheint die Animationsserie für Erwachsene von DC Harley Quinn dieses Problem nicht zu haben. Die fünfte Staffel feiert am 16. Januar 2025 Premiere, und jetzt haben wir einen ersten Trailer mit einem kleinen Vorgeschmack auf das, was kommen wird. In der neuen Staffel verlassen Harley Quinn und Poison Ivy Gotham, um es mit Metropolis aufzunehmen, wo sie natürlich auf Superman und einige andere Charaktere aus dem DC-Universum treffen.

Wie erwartet ist Harley für Superman selbst zu viel (sogar der Joker will übrigens seine Hilfe), und wir haben auch Bösewichte wie Brainiac und Lex Luthor, die finstere Pläne in Arbeit haben.

Schauen Sie sich den Trailer unten an.

Falls Sie denken, dass Ihnen mehrere Stimmen bekannt vorkommen, liegt das wahrscheinlich daran, dass sie es sind. Die Besetzung ist phänomenal, von Kaley Cuoco als Harley selbst über Alan Tudyk als Joker, Giancarlo Esposito als Lex Luthor bis hin zu Stephen Fry als Brainiac - um nur einige zu nennen.