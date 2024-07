Harley Quinn: Staffel 5 könnte bald Premiere haben

HQ

Im Zeitalter des Streamings ist es leider üblich, dass die Einschaltquoten nach ein oder zwei Staffeln leicht sinken, woraufhin die Show sofort abgesetzt wird, um sich auf etwas Neues zu konzentrieren. Das macht Serien mit mehreren Staffeln immer seltener.

Aber die TV-Serie Harley Quinn scheint damit kein Problem zu haben, und nach vier gefeierten (und wahnsinnigen) Staffeln ist eine fünfte auf dem Weg. Wir wissen zwar nicht, wann es Premiere haben wird, aber es scheint nicht mehr allzu weit entfernt zu sein.

Am 18. Juli feiert das Spin-off Kite Man: Hell yeah Premiere, danach dürfen wir uns in den kommenden Monaten auf Harley Quinn: Staffel 5 freuen. Hier ist, was der Mitschöpfer der Serie, Dean Lorey, in einem Interview mit The Direct sagte:

"Ich weiß, es ist noch vor Ende des Jahres, ich erinnere mich noch nicht an das genaue Datum. Aber ich denke, es wird in den nächsten Monaten sein. Das weiß ich."

Harley Quinn ist ein Erwachsenenthema mit viel Gewalt, Sex und anderen Verrücktheiten, und die Serie hat auch eine beeindruckende Besetzung mit Kaley Cuoco als Harley selbst, und sie wird von Alan Tudyk, Jason Alexander, Giancarlo Esposito, Michael Ironside, Wayne Knight und sogar James Gunn (der sich selbst spielt) unterstützt.