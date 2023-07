Harley Quinn: Staffel 4 feiert später in diesem Monat Premiere

Während andere DC-Bemühungen zu kämpfen scheinen, während sie auf den James Gunn-Neustart des Universums warten, der mit Superman: Legacy im Jahr 2025 beginnt, hat Harley Quinn dieses Problem nicht.

Ganz im Gegenteil. Seit seiner Premiere im Jahr 2019 hat es drei am besten bewertete Staffeln und ein viel geschätztes Special (Harley Quinn: A Very Problematic Valentine's Day Special) erreicht - und es gibt auch ein Spin-off, das auf Kite Man basiert. Nun steht eine vierte Staffel kurz vor der Veröffentlichung. Über den offiziellen DC-Account auf Instagram wird nun bekannt gegeben, dass Harley Quinn: Season 4 am 27. Juli über den Streaming-Dienst Max Premiere feiert.

Wenn man dem ersten Bild aus dieser Staffel Glauben schenken darf, sollten wir nicht erwarten, dass Harley abgeschwächt wird, da sie ihr übliches Selbst zu sein scheint (wieder einmal von Kaley Cuoco gesprochen). Das Bild hat auch den Slogan "Not Your Average Joyride" - und wir glauben ihnen.

Wenn Sie diese Show noch nicht gesehen haben, können wir sie wärmstens empfehlen, aber Sie sollten Ihre Kinder wahrscheinlich nicht sehen lassen, da sie ausschließlich für Erwachsene gedacht ist.