Harley Quinn Die Produktion von Staffel 5 hat bereits begonnen

Wir haben vielleicht erst die letzte Staffel von Harley Quinn im Sommer 2023 gesehen, aber es scheint, dass die Leute hart daran arbeiten, die Zeichentrickserie eher früher als später wieder auf unsere Bildschirme zu bringen.

Im Gespräch mit ScreenRant sprach Kaley Cuoco - die den titelgebenden ehemaligen Kriminellen spielt - über die Zukunft der Serie und verriet, dass gerade eine weitere Staffel in Produktion ist.

"Wir starten bereits in eine neue Saison, und das hat so viel Spaß gemacht", sagte sie. "Ich weiß nicht einmal, wie das passiert ist, und es geht einfach weiter und die Leute lieben es. Ich liebe es, es zu tun, und die Leute scheinen es einfach zu lieben. Es wird also so lange weitergehen, wie sie es wollen. Dafür bin ich hier."

Es ist noch nicht bekannt, wann das erscheinen wird, aber wenn Cuoco in der Kabine ist, um für die nächste Serie aufzunehmen, ist es wahrscheinlich, dass bereits viel Arbeit geleistet wurde. Wie es bei der Animation der Fall ist, gibt es wahrscheinlich noch viel mehr zu tun, um die nächste Staffel zum Leben zu erwecken.