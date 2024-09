Harley Quinn: Die 5. Staffel spielt in Supermans Heimatstadt Metropolis

HQ

Leider können wir noch kein Datum bekannt geben, aber nach vier sehr erfolgreichen Staffeln wird Harley Quinn in nicht allzu ferner Zukunft in der fünften Staffel der beliebten Zeichentrickserie zurückkehren.

ComicBook.com haben uns mit den Produzenten Justin Halpern und Patrick Schumacker unterhalten, die einige Neuigkeiten darüber zu teilen hatten, was uns dieses Mal erwartet. Es stellt sich unter anderem heraus, dass Harley (und Poison Ivy) anscheinend Gotham hinter sich lassen und stattdessen in Supermans Stadt Metropolis reisen, wo ein Großteil der Geschichte stattfinden wird. Und anscheinend sind die Kontraste groß:

"Ich kann sagen, dass wir sehr an der Idee interessiert waren, dass Metropolis immer diese wunderschöne, leuchtende Stadt auf dem Hügel ist und Gotham nur eine Jauchegrube ist und dass es sich fast so anfühlt, als würde Gotham zum Vorteil von Metropolis subventioniert. Wir waren also an dieser Idee interessiert."

Harley Quinn: Staffel 5 feiert diesen Herbst auf HBO Max Premiere, und während Sie darauf warten, empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall, sich die vorherigen Staffeln anzusehen, falls Sie es noch nicht getan haben. Harley Quinn bietet Animationen für Erwachsene, die Sie überraschen werden, kombiniert mit absolut brillanter Sprachausgabe von mehreren A-Listern. Wenn Sie bereits alles gesehen haben, gibt es auch das Spin-off Kite Man: Hell Yeah, das diesen Sommer gestartet ist und auf HBO Max verfügbar ist.