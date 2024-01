Harley Quinn braucht Urlaub

HQ

Es ist nicht zu leugnen, wer DCs aktuelles Golden Girl ist... es ist Harley Quinn. Die Figur hat in den letzten 15 Jahren einen immensen Aufstieg ins Rampenlicht erlebt, wobei sich der Komplize des Jokers von einem einfachen Batman-Bösewicht zu einem der beliebtesten Gesichter in der gesamten Unterhaltungsbranche entwickelt hat.

Als Suicide Squad im Jahr 2016 sein Debüt (das schlechte) feierte, dauerte es nicht lange, bis Margot Robbies Version der Figur für viele zum Halloween-Kostüm der Wahl wurde. Wer auch immer diese Daddy's Lil Monster Shirts und Puddin' Halsketten herstellt, muss ein absolutes Vermögen gemacht haben. Hinzu kommt eine wachsende Präsenz in den Arkham-Titeln von Rocksteady zwischen 2009 und 2015 und jetzt eine Hauptrolle im kommenden Suicide Squad: Kill the Justice League sowie eine wichtige Präsenz in Todd Phillips' Joker: Folie à Deux, in dem Lady Gaga der Figur ihren Stempel aufdrückt, während sie gleichzeitig eine Zeichentrickserie anführt, die weiterhin auf HBO Max gedeiht. Harley hat in den letzten 15 Jahren unglaublich hart gearbeitet.

Sie fragen sich vielleicht, worauf ich hinaus will, und es ist einfach so: Harley Quinn muss Urlaub machen. Ich liebe Harley genauso sehr wie die nächste Person, aber es ist an der Zeit, dass sie eine Pause einlegt, sich aus dem Rampenlicht zurückzieht und jemand anderen für eine Weile gedeihen lässt. DC hat eine reichhaltige und riesige Liste anderer Charaktere, die die Lücke füllen können, während Harley eine wohlverdiente Verschnaufpause einlegt, und ich denke, Fans auf der ganzen Welt werden das verstehen, wenn sie anfangen, mehr über einige der anderen verfügbaren Optionen zu erfahren.

Angenommen, wir halten uns an den schurkischen Trend, den viele an Harley zu mögen schienen, hier sind ein paar andere großartige Optionen, die gedeihen könnten, wenn sie die Chance dazu bekämen.



Kletternder Giftsumach

Sie müssen nicht einmal lange suchen, um eine großartige Alternative zu finden. In vielen Adaptionen sind Harley und Poison Ivy in eine Beziehung verstrickt, und das ist nur eine der vielen Möglichkeiten, wie die beiden miteinander verbunden sind. Beide verachten Batman, beide bevorzugen eine gesetzlose Lebenseinstellung, sie sind sich in vielerlei Hinsicht ähnlich. Also, während Harley für eine Weile weggeht, warum überlässt man das Unruhestiften nicht Ivy und ihrer botanischen Armee? Es gibt eine Menge Potenzial für diese Figur, und ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass sie als Gegenstück zu Harley in der HBO-Zeichentrickserie dient, ein wiederkehrendes Gesicht in den Arkham-Spielen ist und Uma Thurman sie in der absoluten Katastrophe von 1997 Batman & Robin darstellt, haben wir die Figur nicht wirklich viel im breiteren Unterhaltungsbereich gesehen.

Talia al Ghul

DC-Reinblüter werden mit dieser Figur sehr vertraut sein, aber viele Gelegenheitsfans sind vielleicht weit weniger damit vertraut, wer sie ist. Sicher, Talia trat in The Dark Knight Rises mit Marion Cotillard auf, die die Figur verkörperte, als Nebenrolle im Arrowverse und auch in den Arkham-Spielen als Dorn in Bruces Seite, aber sie hat nie wirklich an vorderster Front für DC gespielt. Es ist alles sehr seltsam, dass dies nie passiert ist, denn Talia hat jede Menge Potenzial. Sie hat Verbindungen und komplexe Beziehungen zu vielen großen Helden und Schurken. Sie ist eine Geliebte von Batman, die Tochter des Anführers der League of Shadows, des unsterblichen Ra's al Ghul, und hat Verbindungen zu Bane und Lex Luthor. Während sie also fachmännisch ausgebildet und sehr gefährlich ist, hat sie auch viele einzigartige Handlungsstränge und Erzählstränge, die erkundet werden können.

Rose Wilson

Die meisten Comic-Fans dürften den Namen Wilson wiedererkennen und werden mit Deathstroke absolut vertraut sein. Dieser ikonische Bösewicht ist seit Jahren ein Problem für viele Helden in der DC-Welt, aber was viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass Slade Wilson selbst auch eine Tochter, Rose, hat. Sie hat im Grunde nie eine ernsthafte Rolle im breiteren Unterhaltungssektor von DC außerhalb der Comics gespielt, daher gibt es unzählige interessante Möglichkeiten, diese Figur zu entwickeln, ohne jemandem auf die Füße zu treten. Sicher, Rose war eine führende Antagonistin in der Kinderserie, Teen Titans Go!, aber ansonsten wurde sie oft übersehen, was eine Schande ist, denn sie ist brutal, verrückt und eine ideale Gegnerin für viele der beliebtesten DC-Heldinnen.

Rabe

Wenn wir das Teen Titans -Thema aufgreifen, wären wir nachlässig, wenn wir Raven nicht erwähnen würden. Sicher, diese Figur wird oft als Heldin angesehen, und ja, sie war eine Hauptfigur in der Titans -Reihe, aber nur weil sie ein paar ernstere Rollen hatte und oft für die Guten arbeitet, heißt das nicht, dass sie nicht auch eine dunkle Seite hat. Raven ist die Tochter des Dämons Trigon, und wie zu erwarten, fließt ein wenig böses Blut durch ihre Adern. Sie treibt verrückte und seltsame Dinge an, und es gibt Geschichten, in denen Raven voll und ganz böse wird, was zeigt, dass sie das Potenzial hat, den Guten eine Menge Probleme zu bereiten. Die Leute kennen und erkennen Raven, also ist sie vielleicht einer der besten Harley-Ersatz überhaupt, da es weniger Arbeit und Mühe erfordert, eine narrative Basis aufzubauen, mit der sich Gelegenheitsfans identifizieren können.

Catwoman

Wir haben uns diese Figur bis zum Schluss aufgehoben, weil sie wahrscheinlich diejenige ist, von der die meisten erwarten würden, dass wir sie zur Sprache bringen. Catwoman ist dank verschiedener Auftritte im Laufe der Jahre in einer Vielzahl von Medien bekannt. Sei es der ziemlich schreckliche Solofilm von Halle Berry, Michelle Pfeiffers berühmte Darstellung in Batman Returns, Zoë Kravitz' Adaption von The Batman, die ständige Präsenz in den Arkham-Spielen, Anne Hathaways Version in The Dark Knight Rises, die Liste geht weiter. Catwoman war nie wirklich aus dem Rampenlicht verschwunden, aber gleichzeitig war sie im Gegensatz zu Harley auch nie wirklich im Rampenlicht. Catwoman hat schon immer in dieser Grauzone existiert, und vielleicht ist es an der Zeit, dass sie sich die Beine vertreten und ihren Platz als führende DC-Figur einnimmt.

Es gibt einen großen Platz für Harley in der Zukunft, aber wir sind gefährlich nahe daran, mit der Figur sehr müde zu sein, also lasst uns zum Ende des Jahres 2024 kommen, Suicide Squad: Kill the Justice League, Joker: Folie à Deux und eine weitere Staffel von Harley Quinn in den Büchern haben und dann den Staffelstab für mindestens ein paar Jahre an jemand anderen weitergeben.