Harlan Cobens nächstes Netflix-Projekt zum Neujahrstag handelt davon, eine vermisste Tochter zu finden

Jedes Jahr werden Netflix-Fans mit einer neuen Dramaserie verwöhnt, die von den Werken des Autors Harlan Coben inspiriert ist. Diese limitierten Shows feiern am Neujahrstag (1. Januar) Premiere, und typischerweise gehören sie zu den größten Projekten des Streamers jedes Jahr, obwohl sich das dieses Jahr durch das Finale von Stranger Things am Vortag ändern könnte.

Für 2026 haben wir nun einen Einblick bekommen, was dieses Projekt bieten wird, denn die Show namens Run Away soll in weniger als einem Monat erscheinen. Sie erzählt die Geschichte, wie ein verzweifelter Vater nach seiner vermissten Tochter sucht, ein Prozess, der ihn in einen Mordfall verwickelt und Geheimnisse entdeckt, die seiner weiteren Familie dauerhaft schaden und sie beeinflussen könnten.

Die Show bietet eine ziemlich mit Stars gespickte Besetzung, darunter James Nesbitt in der Hauptrolle, unterstützt von Ruth Jones, Thomas Flynn, Alfred Enoch, Minnie Driver und weiteren. Da die Premiere immer näher rückt, können Sie nun unten den Trailer zu Run Away sehen, einer Serie, die ausgerechnet Coben als "eine emotionale Achterbahnfahrt" zu Netflix Tudum beschreibt.