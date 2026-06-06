Harlan Cobens nächste mit Spannung erwartete Netflix Dramaserie erscheint im Juni

Typischerweise sehen wir den Beginn des neuen Jahres oft als Zeitpunkt und Ort zu, an denen Netflix neue Serien basierend auf den Werken des Autors Harlan Coben startet. Obwohl wir das im Januar mit der Show namens Run Away erhalten haben, bekommen wir dieses Jahr auch ein zusätzliches Highlight: Mitte Juni wird auch eine Serie namens I Will Find You Premiere feiern.

Diese Serie folgt einem Vater, der wegen des angeblichen Mordes an seinem Sohn inhaftiert ist und nachdem er neue Beweise dafür erfährt, dass sein Sohn lebt und wohlauf ist, versucht, dem Gefängnis zu entkommen und die Wahrheit herauszufinden.

In der Serie spielt Sam Worthington die Hauptrolle, aber er steht zusammen mit Severances Britt Lower und einigen weiteren wichtigen Stars und Namen. Was die Premiere von I Will Find You auf Netflix betrifft, so ist die Serie etwa zwei Wochen entfernt, da das Premieredatum auf den 18. Juni festgelegt ist.

Unten sehen Sie einen Trailer zur achtteiligen Miniserie, und laut der Zusammenfassung der Serie finden Sie auch diesen unten.

"Ein unschuldiger Vater, der lebenslänglich für den Mord an seinem eigenen Sohn sitzt, erhält Beweise dafür, dass sein Kind möglicherweise noch lebt – und er muss aus dem Gefängnis ausbrechen, um die Wahrheit herauszufinden."