Am 29.10. wird Watch Dogs: Legion für PC, PS4, Xbox One und Stadia erscheinen, bevor dann im November die NextGen-Konsolen an der Reihe sind. Nun hat Publisher Ubisoft die Systemanforderungen der PC-Version veröffentlicht.

In folgender Grafik seht Ihr im Detail, was Watch Dogs: Legion Eurem PC abverlangt. Bitte klickt zum Vergrößern auf das Bild.