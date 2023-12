Hardware Awards 2023: Favoriten der Redaktion

HQ

Hier in der Redaktion fliegen viele spannende Gadgets durch das System. Sie kommen an, werden ausgepackt, aufgebaut, gefilmt, begutachtet und schnell wieder zurückgeschickt, und das System läuft so reibungslos, dass wir nicht wirklich innehalten und uns fragen: "Hey, welche Erfahrungen habe ich eigentlich gemacht?"

Dies ist eine ziemlich wichtige Frage, die Sie sich als Rezensent stellen sollten, denn auch wenn ein bestimmtes Gadget eine grundsolide Bewertung erhalten kann, gibt es einen Unterschied zwischen der nüchterneren Bewertung und dem, was wir als unsere tatsächlichen Favoriten betrachten.

Diese Gespräche finden in der Regel am Ende des Jahres statt, wenn wir ganz natürlich anfangen, darüber zu sprechen, welche Dinge wir im Laufe des Jahres zurückgeschickt haben, in die wir in uns selbst investieren möchten, welche wir vermissen, welche einen Eindruck hinterlassen haben.

In dieser Kategorie geht es also vor allem darum, die Dinge zu feiern, die diesen direkteren Eindruck hinterlassen haben und über die wir am Ende des Jahres immer noch sprechen, diskutieren und uns erinnern. Eine Drohne, ein iPhone, eine Tasche, eine neue Serie von Grafikkarten - es ist, gelinde gesagt, eine bunte Mischung. Okay, fangen wir an.



Gewinner: OnePlus Open

Wir haben hier in den Redaktionen schon immer wieder Lieder über OnePlus Open gesungen, und daher sollte es relativ klar sein, warum es im vergangenen Jahr zu unseren absoluten Favoriten gehört.

OnePlus hat es nicht nur endlich gewagt, Samsung herauszufordern, sondern tut es auch mit einer Hardware, die den koreanischen Tech-Giganten in den Schatten stellt. Bessere Displays, sauberere Software, bessere Kameras und inspiriertere Hardware, OnePlus Open macht es nicht unbedingt einfacher, faltbare Handys für den Durchschnittsverbraucher zu empfehlen, aber es ist schnell zu dem faltbaren Handy geworden, das wir empfehlen würden.

Ja, es basiert auf dem einen anderen Konkurrenten, den es gibt, aber wenn man bedenkt, dass man auch ein Google Pixel Fold oder eine Reihe prominenter Foldables von Xiaomi und Vivo importieren könnte, ist es immer noch beeindruckend, dass OnePlus mit seinem ersten so nahe an die Perfektion gekommen ist.

Gewinner: AceZone A-Rise

AceZone war etwas völlig Neues für uns, ein brandneuer Hersteller, der plötzlich aus dem Nichts kam. Das ist an sich schon eine schwierige Situation, aber als die ersten Produkte auf unserem Tisch landeten, war klar, dass dieses Projekt etwas ganz Besonderes ist.

Sicher, das Headset kostet 700 Pfund, aber Sie bekommen etwas, das sonst niemand hat, vor allem, weil sie es sich nicht leisten können, aber Sie haben immer noch Ihr Headset, wenn die anderen fünfmal kaputt sind, und Sie können tatsächlich gehört werden, wenn Sie sprechen. Dies ist der überwältigenden Ergonomie, der großartigen Klangqualität, einem hervorragenden Mikrofon und im Allgemeinen einer Liebe zum Detail zu verdanken, die wir bei den anderen wichtigen Mainstream-Konkurrenten nicht in gleichem Maße sehen.

HQ

Gewinner: LG G3

Früher war es eine der Kernstärken von LG, dass jede Serie von Panels gleich war, und es waren die umgebenden Faktoren, die darüber entschieden, ob man ein G oder auch nur ein C kaufen sollte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, jetzt wurden viele der wildesten Innovationen für das diesjährige G-Modell ausgewählt, und während das viele ärgert, kann man hier auch wieder einmal sehen, wie LG Fernseher wie kein anderer herstellen kann.

Dieses Mal haben sie MLA (Micro Lens Array) eingeführt, eine Technologie, die den Kontrast und die tiefen Schwarzwerte des klassischen OLED-Panels beibehält, aber mit der Helligkeit kombiniert, die wir beispielsweise von QLED sehen. Das Ergebnis ist, gelinde gesagt, ein atemberaubendes Bild, und das ist noch nicht alles.

Es gibt vier 4K/120Hz HDMI 2.1-Anschlüsse, VRR, ALLM, Dolby Vision bei 120Hz, verbesserte WebOS23-Software und das stilvolle Design. Der LG G3 ist der ultimative Fernseher.



Gewinner: Sage Barista Touch

Hier in der Redaktion wurde Kaffee in Scharen zubereitet, und da nichts einen müden Redaktionsmitarbeiter so munter machen kann wie eine leckere Crema an einem kalten Dezembermorgen, ist klar, dass der Sage Barista Touch eines unserer Lieblingsgadgets hier im Jahr 2023 ist.

Erstens ist es die Verarbeitungsqualität, die gelinde gesagt rundum erhaben ist, aber sie wird hier und da mit stilvollen kleinen Details kombiniert, wie z.B. wie lecker die Kaffeekörbe selbst sind, und dem schweren Kolben, der perfekt passt und eine glatte Oberfläche bietet.

Aber in erster Linie ist es wieder die Schnittstelle zwischen dem Automatisierten und dem Modernen durch das schöne Display mit präzisen Führungen, bis hin zum taktileren und altmodischeren, wo man sich um den Kaffee kümmern muss, damit der letzte Schuss (Wortspiel beabsichtigt) zu der gewünschten Kreation wird.