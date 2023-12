Hardware Awards 2023: Bestes Smartphone

HQ

Auch wenn faltbare Geräte auf dem Markt angekommen sind und hier und da gelegentlich ein 200-Megapixel-Sensor aus dem Weltraumzeitalter auftaucht, hat sich der Smartphone-Markt ziemlich konsolidiert. Wir reden nicht nur über Marktanteile, sondern auch über Kreativität, denn die meisten Hersteller scheinen sich relativ einig zu sein, welche Art von Erlebnis ein modernes Smartphone dem Verbraucher bieten sollte.

Ja, die Zeiten, in denen Nokia Handys auf den Markt brachte, die Ihren Realitätssinn direkt herausforderten, sind wirklich vorbei, aber das bedeutet nicht, dass es nicht jedes Jahr Gewinner und Verlierer gibt. Der Punkt ist, dass es schwieriger ist, zu entscheiden, wer wer ist, und es sind in der Regel der Preis, die Verfügbarkeit und die Softwarepräferenzen, die die entscheidenden Faktoren sind.

Daher sind die diesjährigen Gewinner wahrscheinlich einige, die man schon von weitem hätte kommen sehen, und das sagt etwas darüber aus, wie stagnierend die Dinge geworden sind. Aber gleichzeitig können Sie es umdrehen und feststellen, dass es jetzt sehr, sehr schwierig ist, mit einem Smartphone etwas falsch zu machen, das eine völlige Verschwendung von Geld und Zeit ist.

Okay, genug der Marktanalyse, also schauen wir uns genauer an, welche Telefone uns im letzten Jahr am meisten beeindruckt haben.

Gewinner: iPhone 15 Pro Max

Während Apple in der Regel durch die Robustheit seines umfangreichen Ökosystems gewinnt, sowie durch die Dauer der Unterstützung älterer Geräte und die Beibehaltung einer ziemlich breiten Funktionalität für eine riesige Palette von Produkten, gab es in diesem Jahr tatsächlich ziemlich viele Veränderungen von Generation zu Generation.

In erster Linie kommen die neuen iPhone 15-Modelle mit USB-C - und zwar alle, und so unterstützen iPhones jetzt eine Vielzahl von Zubehörteilen, von LAV-Mikrofonen bis hin zu anderen USB-C-basierten Smartphone-Geräten. Die neue Aktionstaste bietet Enthusiasten mehr Möglichkeiten, ihr Telefon zu verwenden, zumal sie Kurzbefehle unterstützt, mit denen Sie eine Reihe von Aktionen auf Knopfdruck ausführen können.

Die neuen abgerundeten Kanten sorgen auch für eine sehr angenehme Form in der Hand, und die Tatsache, dass das Pro Max-Modell jetzt über einen 5-fachen optischen Zoom verfügt, macht es vielleicht nicht direkt konkurrenzfähig zu Samsungs Galaxy S23 Ultra, aber es hilft auf jeden Fall.

Gewinner: Google Pixel 8 Pro

Google hat Wellen geschlagen, weil es etwas kann, was andere Unternehmen nicht können. Das liegt nicht nur daran, dass ihre reine Form von Android so unendlich ausdrucksstark, farbenfroh, einfach und persönlich ist, sondern auch daran, dass Google weiß, wie man Hardware entwickelt, die sich gut anfühlt.

Und das Pixel 8 Pro ist so wahnsinnig angenehm zu bedienen, fast egal, was Sie tun. Die neuen Actua-Displays sind hell, farbkorrekt und reaktionsschnell, die neue Kamera trifft endlich ins Schwarze, wenn es um Videoaufnahmen geht, und der Zusammenhalt von der Verarbeitungsqualität bis zur Software ist wirklich zufriedenstellend.

Wenn Sie eine Art mobilen Butler suchen, jemanden, der Sie kennt, sich um Sie kümmert und Ihr Leben im Auge behält, dann ist das Pixel 8 Pro das ultimative Android.

Gewinner: OnePlus Open

Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, hat das OnePlus Open bei den diesjährigen Hardware Awards einige Preise gewonnen, also auf die Gefahr hin, uns ein wenig zu sehr zu wiederholen, ist dies einfach ein ziemlich erstaunliches Smartphone in fast allen wichtigen Parametern.

Großartige OxygenOS-Software, coole Kameras mit vielseitigen Einstellungen und Optionen, solide Verarbeitungsqualität, schnelles Aufladen über ein Ladegerät, das mit dem Telefon geliefert wird, hervorragende Displays sowohl innen als auch außen und blitzschnelle Leistung dank modernster Komponenten.

Und ja, es lässt sich bei Bedarf zu einem Mini-Tablet zusammenklappen. Das ist wirklich die Essenz hier; Das OnePlus Open ist einfach ein großartiges Smartphone ohne den faltbaren Teil, und wenn man das als eine Art Mehrwert hinzufügt, nun, es fängt an, wie etwas auszusehen.

Gewinner: Samsung Galaxy S23 Ultra

Um ehrlich zu sein, gibt es für Note-Fans im diesjährigen S23 Ultra nicht viel Neues unter der Sonne, aber wenn man genau hinsieht, ist es eine Sammlung von allem, was für den sogenannten "Power-User" wichtig ist; ein wunderschöner Bildschirm, eine großartige Kamera, die die meisten anderen übertrifft, und das für Fotos, 4K-Videos, Nacht und Zoom. Es gibt viel Platz, Samsungs Benutzeroberfläche funktioniert hervorragend, es ist einfach, Dateien zu übertragen und zu verwalten, und der S Pen ist einfach ein bisschen angenehmer zu bedienen als zuvor - und ja, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, ist es schwer, ihn nicht zu haben, kombiniert mit einer sehr beeindruckenden Akkulaufzeit, selbst bei intensiven Spielen, auf einem hellen und farbenfrohen AMOLED-Bildschirm. Es ist wirklich das ganze Paket.

Wir sind große Note-Fans in der Redaktion, und obwohl es ganz klar ist, dass das Samsung Galaxy S23 Ultra keine Revolution ist, ist es dennoch eine spürbare Verbesserung gegenüber dem letztjährigen Modell. Seit der Einführung der Ultra-Variante hat Samsung Schwierigkeiten, ein Gleichgewicht in seinem Line-up zu finden, und mit dem S23 Ultra schließt sich der Kreis - ein Telefon, das teuer ist, sich aber mit Funktionen revanchiert.