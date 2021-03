Hardsuit Labs setzt nach geplatztem Vampire-Auftrag Autorenteam vor die Tür

You're watching Werben

Heute Morgen wurden etliche Angestellte vom Entwickler Hardsuit Labs gekündigt, weil ihr früherer Arbeitgeber nun keine Verwendung mehr für sie hat. Das Autorenteam sei von der Entlassungswelle besonders hart betroffen, berichtet die bisherige Teamchefin Samantha Wallschlaeger. Etliche ihrer Kollegen suchen nun nach einer neuen Beschäftigung, da dieser Schritt offenbar kurzfristig bekanntgegeben wurde. Wie viele Menschen von der Entlassungswelle betroffen sind, ist nicht klar.

Publisher Paradox entzog Hardsuit Labs Ende Februar den Auftrag zur Produktion von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, nannte bei der Gelegenheit allerdings keinen Grund. In Zukunft soll ein anderes, noch unbekanntes Team die Arbeiten übernehmen und das Rollenspiel bis 2022 fertigstellen. So jedenfalls der Plan.

Quelle: GameInformer