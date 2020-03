Hardspace: Shipbreaker wird aktuelle Konsolen auseinandernehmen

Vor zwei Wochen hat uns Focus Home Interactive von ihrem neuen Projekt Hardspace: Shipbreaker erzählt und groß beworben, dass es sich dabei um einen PC-Titel handelt. Nach kurzer Zeit muss sich der Publisher darüber im Klaren geworden sein, dass es auch Konsolenspieler gibt, die sich über physikbasierte Simulationen im Weltraum freuen würden, denn genau solche Spielversionen wurden diese Woche via Trailer angekündigt. Die aktuellen Konsolen PS4 und Xbox One werden mit dem Titel bestückt, doch bislang gibt es noch kein mögliches Startdatum. PC-Spieler dürfen bereits im Sommer (via Early Access) Raumstationen und Spaceshuttles im All auseinandernehmen.

