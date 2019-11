Hardpoint-Spielmodus und neue Karten am Wochenende in Call of Duty: Modern Warfare spielen

Call of Duty: Modern Warfare ist sehr erfolgreich gestartet, deshalb versucht Infinity Ward natürlich alles Mögliche, um von diesem Momentum noch eine Weile profitieren...

Die letzten Call-of-Duty-Ableger hatten kleinere und größere Startschwierigkeiten, was sich auch auf die wichtigen, initialen Verkäufe auswirkte. Das neueste Kapitel der...

Call of Duty: Modern Warfare hat ein Problem mit Kriegspropaganda

am 30. Oktober 2019 um 14:19 NEWS. Von Stefan Briesenick

Die Einzelspielerkampagne in Call of Duty: Modern Warfare will eine brutale und realistische Geschichte der modernen Kriegsführung erzählen und verbildlichen, wie...