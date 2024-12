Harada schließt eine Rückkehr in die Tekken Tag Tournament-Serie nicht aus

HQ

Die Tekken-Serie feiert ihr 30-jähriges Jubiläum, und zu diesem Anlass besuchte der erfahrene Tekken-Regisseur Katsuhiro Harada, der seit dem allerersten Spiel an der Serie beteiligt ist, Schweden, und wir hatten kürzlich die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.

Eine der Fragen, die wir stellten, bezog sich auf die Spin-off-Serie Tekken Tag Tournament, von der der letzte Teil vor dreizehn Jahren war. Wurde die Serie eingestellt? Die Antwort war nicht unbedingt nein, aber wir können anscheinend vergessen, dass es ein Tekken Tag Tournament 3 geben wird, das auf der gleichen Prämisse wie sein Vorgänger basiert. Harada sagte:

"Es ist also nicht so, dass es geplant war, die Tag-Serien in einem bestimmten 12-Jahres-Zyklus erscheinen zu lassen oder so etwas. Es war nur so, dass Tekken ursprünglich, als der erste Tag herauskam, damals ein viel einfacheres Franchise war. Viel weniger Charaktere, als wir jetzt im Kader haben. All die verschiedenen Gameplay-Systeme und all diese Dinge, die seitdem hinzugekommen sind, haben Tekken, das Basisspiel, viel komplexer gemacht. Es wäre ziemlich schwierig, einen neuen Teil der Tag-Serie zu machen, der vielen Leuten Spaß machen könnte, denn ihr wisst, dass die Top-Spieler, die weltweit antreten und wirklich so viel Zeit mit Tekken verbringen, auf dem höchsten Niveau der Spielerbasis sind und diese Serie wirklich lieben. Aber für Leute, die eher Gelegenheitsspieler sind, ist es viel schwieriger, es zu erlernen und zu spielen."

Das bedeutet jedoch nicht, dass Harada die Idee von teambasierten Tekken-Titeln aufgegeben hat. Obwohl im Moment noch nichts geplant ist, ist er bereit, es noch einmal zu versuchen, wenn er sich eine gute Wendung für das Format einfallen lässt:

"Das ist nichts, worüber wir im Moment wirklich nachdenken, denn die Richtung, in die wir gehen, ist, zu versuchen, so viele Leute wie möglich dazu zu bringen, das Spiel zu genießen. Aber wenn wir gleichzeitig eine neue Idee hinzufügen würden, wäre es vielleicht so etwas wie ein Teamkampf oder eine andere Wendung des aktuellen Formats des Spiels."

Wie denkst du, ist eine Art teambasiertes Tekken etwas, das du dir selbst wünschst? Unser vollständiges Interview mit Harada könnt ihr später in dieser Woche hier auf Gamereactor lesen.