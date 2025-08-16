Harada sagt, dass ein neues Tekken Tag Tournament unwahrscheinlich ist

HQ

Diejenigen, die auf ein neues Tekken Tag Tournament hoffen, werden wahrscheinlich vergeblich warten – zumindest so lange, wie Harada am Ruder ist und entscheidet, was priorisiert wird. Der Produzent der Serie sprach das Thema in einem Interview mit Destructoid an und sagte:

"Wir haben so viel mehr Moves als ein typischer 2D-Kämpfer. Es steckt so viel mehr Arbeit dahinter, das mit einem 3D-Spiel zu erreichen... Es ist wahrscheinlich noch ein weiter Weg, wenn es passieren sollte, und daher wahrscheinlich nicht in meinem Arbeitsleben. Das ist also etwas, worüber die nächste Generation entscheiden kann."

Harada fügte hinzu, dass er eine Form des Tag-Modus in Betracht gezogen hat, aber nur als Teil von Tekken 8, Tekken 9 oder einem anderen zukünftigen Hauptteil – nicht als eigenständiges Projekt. Ein weiterer Faktor, abgesehen von den Herausforderungen bei der Entwicklung, könnten die enttäuschenden Verkaufszahlen von Tekken Tag Tournament 2 sein. Obwohl es auf mehreren Konsolen veröffentlicht wurde, erreichte es nicht die Popularität, die sich Bandai Namco und Harada erhofft hatten.

Wollt ihr ein neues Tekken Tag Turnier?