Happy Gilmore 2 offiziell bei Netflix angekündigt

Happy Gilmore ist eine klassische Komödie. Einer der besten Filme von Adam Sandler erzählt die Geschichte eines Hockeyspielers, der herausfindet, dass er ein verborgenes Talent für das Golfen hat. Und jetzt, fast drei Jahrzehnte nach ihrer Veröffentlichung, bekommt die Komödie von 1996 eine Fortsetzung.

Netflix kündigte an (danke, The Hollywood Reporter), dass es den Film bestellen würde und dass Sandler als Hauptdarsteller zurückkehren würde. Details wie der Autor, der Regisseur und mehr blieben auf der Strecke, so dass wir im Grunde nur wissen, dass Happy Gilmore 2 kommt.

Leider wird es ohne einen der besten Teile des Originals auskommen, nämlich Carl Weathers' Chubbs Peterson. Wir müssen abwarten, ob andere Darsteller aus dem Original in ihre früheren Rollen zurückkehren können.