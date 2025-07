Happy Gilmore 2 bricht Netflix-Rekorde

HQ

Trotz recht lauwarmer Kritiken ist Happy Gilmore 2 sowohl für Netflix als auch für Adam Sandler ein durchschlagender Erfolg geworden und hat in nur drei Tagen fast 50 Millionen weltweite Aufrufe erzielt. Kurz gesagt: ein echtes Hole-in-One. Laut Netflix ist es offiziell ihre bisher größte US-Premiere.

Der Film, eine Fortsetzung des Komödienklassikers von 1996, hat nicht nur Zuschauerrekorde gebrochen, sondern auch den ursprünglichen Happy Gilmore wieder ins Rampenlicht katapultiert. Sowohl die Fortsetzung als auch das Original erklimmen nun in halsbrecherischer Geschwindigkeit die Charts und führen die Netflix-Listen der meistgesehenen Filme sowohl in den USA als auch in Schweden an. Auch wenn wir hier bei Gamereactor (zusammen mit vielen anderen Kritikern weltweit) uns nicht gerade in Happy Gilmore 2 verliebt haben, haben die Zuschauer diese Reise zurück zum Fairway verschlungen – Grün, Putter und alles.

Der Film ist sogar online zu einem viralen Hit geworden, und niemand Geringeres als Taylor Swift hat ihn als "wunderbar" bezeichnet. Bedeutet das, dass Happy Gilmore 3 am Horizont steht? Oder, Gott bewahre, Little Nicky: Back 2 Hell? Lasst uns alle beten, dass uns das erspart bleibt.

Was hältst du von Happy Gilmore 2 – und welchen alten Sandler-Film würdest du gerne in einer modernen Fortsetzung sehen?