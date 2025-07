HQ

Happy Gilmore hatte alles: Er gewann das Golfturnier gegen den verabscheuungswürdigen Shooter McGavin, er heiratete Virginia Venit, er kaufte das enteignete Haus seiner Großmutter zurück und bekam dabei fünf Kinder! Aber nach einem schrecklichen Golfunfall wurde Gilmore alleinerziehender Vater, tauschte seinen Golfschläger gegen eine Flasche Schnaps und plante, den Rest seines Ruhestands im Verborgenen zu verbringen... Bis ihn die Welt wieder auf den Platz ruft. Diesmal wird der Golfsport von einer neuen Generation von Stars bedroht, die den Sport mit Energy-Drinks und einer glitzernden Online-Präsenz revolutionieren wollen, aber Gilmore tut es eher seiner Tochter zuliebe. Wie sonst kann man 300.000 Dollar für eine renommierte Ballettschule verdienen?

Der klassische Sportfilm (wenn man ihn überhaupt als solchen bezeichnen kann) aus dem Jahr 1996 war einer der Filme, die Adam Sandler bekannt machten, und das aus gutem Grund. Es ist und bleibt ein Paradebeispiel für gelungenen Slapstick-Humor, der schnell sein Publikum fand. Sandler ist jedoch seit vielen Jahren nicht mehr ein Synonym für "lustig", und dies ist sein Versuch, den Boden des Nostalgiefasses abzukratzen, um den Weg zurück zu seiner Blütezeit zu finden. Nachdem ich die Fortsetzung gesehen habe, kann ich definitiv sagen, dass Happy Gilmore schon bessere Tage gesehen hat und dem charmanten, albernen Humor von damals nicht ganz gerecht wird. Happy Gilmore 2 ist, wenig überraschend, eine lauwarme Fortsetzung, die dem mittlerweile populären Nostalgie-Trend folgt und ihn in den Boden treibt.

Margaret Qualleys Figur kommentiert, dass Gilmore aussieht, als wäre er gerade geschieden worden, ein Eindruck, der sich durch den gesamten Film zieht...

Sandler bombardiert den Zuschauer mit einer Parade von "ERINNERST DU DICH AN DIESE NEBENFIGUR"-Szenen und einem Drehbuch, das ungefähr so aufgebläht ist wie der Bierbauch der abgehalfterten Figur. Happy Gilmore 2 ist im Grunde der gleiche Film wie sein Vorgänger, nur müder und träge. Das ist eine Schande, wenn man bedenkt, dass die ersten 45 Minuten überraschend gut als alberne Komödie funktionieren und es schaffen, einen aggressiven Ton mit ein wenig Herzensemotion aus dem Vorgänger zu mischen. Nach 45 Minuten hat man jedoch alles gesehen, was man sich vonHappy Gilmore einem Film wünscht, und der Rest des Films ist eine faule und schläfrige Wiederholung der Kultkomödie. Auch der Hauptkonflikt des Films kommt etwas zu spät in einem Film, der sich schon viel zu sehr in die Länge zieht, um sich selbst zu bereichern.

Gilmore ist älter, weicher und ein wenig weiser, aber ohne die explosive Wut, die den Kultfilm so unvergesslich gemacht hat, verliert die Figur - und damit auch die Fortsetzung - ihren Funken. Zu sehen, wie er seine Depressionen mit versteckten Flaschen (die er in Form von Gurken und Golfbällen versteckt) betäubt, ist nicht ganz so lustig wie zu sehen, wie er zu einem zügellosen Hockey-Hooligan wird. Happy Gilmore 2 entlockt jedoch ein paar Lacher, ist also nicht völlig wertlos. Vielleicht nicht ganz verdiente Lacher, aber immer noch urkomisch, etwa wenn Gilmore zwei Golfcarts crasht oder wenn seine vier fleischköpfigen Söhne singende Pantomimen werden wollen. Auch Christopher McDonald ist witzig, auch wenn er gegen Ende nicht mehr viel zu tun hat.

Happy Gilmore 2 ist nicht der schlechteste Film in Sandlers langer Liste von Filmflops, und er hat hier und da seine kleinen Lichtblicke, aber als Fortsetzung eines Kultfilms ist er immer noch eine Enttäuschung. Happy Gilmore 2 ist eine Fortsetzung mit Cameo-Auftritten, die ein wenig zu verzweifelt, schläfrig und chaotisch ist, um wirklich die gleiche Art von energiegeladenem Humor zu bieten, die der Film von 1996 zu seiner Zeit hatte. Zu sehen, wie Menschen von Golfbällen getroffen werden, kann lustig sein, aber der Fortsetzung fehlt es zu viel Präzision und Fokus, um das Ziel zu erreichen.

