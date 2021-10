Happy Game: Botanicula-Entwickler sorgen an Halloween für grässliche Alpträume

HQ

Das neue Spiel von Amanita Design (Botanicula und Chuchel) wird pünktlich zu Halloween auf PC und Nintendo Switch erscheinen. Den Preis kennen wir leider noch nicht, doch ab dem 28. Oktober steht Happy Game auf beiden Plattformen digital bereit. Bitte nehmt euch nicht am neuesten Video ein Beispiel, denn dieses Spiel gehört trotz niedlicher Optik nicht in Kinderhände. Drei verstörende Horrorszenarien und allerhand ungemütliche Charaktere werden euch nächste Woche in Happy Game das Fürchten lehren.