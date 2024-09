Hanwha Life Esports sichert sich mit LCK-Sommersieg einen Platz bei der Worlds 2024

HQ

Die regionalen Wettkämpfe League of Legends Sommer-Events sind in den letzten Wochen stetig zu Ende gegangen. Das letzte davon war das League of Legends Champions Korea -Event, das am Wochenende zu Ende ging und bei dem die besten Teams der Division um einen Teil des Preispools von 270.000 US-Dollar und einen Platz bei Worlds 2024 später in diesem Jahr kämpften.

In diesem Jahr ist der Sieger des LCK Summer kein Geringerer als Hanwha Life Esports, der Gen.G Esports im großen Finale besiegte, um sich $144.000 des Preispools für sich selbst zu sichern und sein Ticket für die Weltmeisterschaft zu lösen.

Es sollte gesagt werden, dass Gen.G nach seinem Sieg beim MSI 2024 auch seinen Worlds -Platz eingenommen hat. Es gibt zwei weitere LCK-Slots im Angebot, die beide im Laufe dieser Woche im LCK Regional Finals vergeben werden, von denen einer zweifellos an den unsterblichen Lee "Faker" Sang-hyeok und T1 gehen wird.