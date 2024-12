Hansi Flicks Barcelona hat die gleichen Liga-Punkte wie Xavi letztes Jahr um diese Zeit

HQ

Viel wurde über die enormen Verbesserungen des FC Barcelona unter Hansi Flick im Vergleich zum Vorjahr mit Xavi Hernández gesprochen, der am Ende der letzten Saison als rausgeschmissen bestätigt wurde, dann wieder aufgenommen und dann innerhalb weniger Monate kurzerhand wieder entlassen wurde.

Die letzten drei Heimspiele waren jedoch eine Katastrophe für Barcelona: zwei Niederlagen und ein Unentschieden, die die beiden Rivalen Real Madrid und Atlético de Madrid erspielt haben, um Barça in der Meisterschaft einzuholen: Die drei Mannschaften sind nur durch einen Punkt getrennt.

Nach der Niederlage Barcelonas gegen die kanarische Mannschaft Las Palmas während der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum haben spanische Medien wie AS darauf hingewiesen, dass Hansi Flick derzeit die gleiche Anzahl von Punkten in der Liga hat wie Xavi letztes Jahr zu dieser Zeit des Wettbewerbs: 34.

Vor einem Monat, als Barcelona neun Punkte vor seinem nächsten Verfolger lag, gingen viele Leute davon aus, dass die Liga bereits entschieden sei. Wenn auch nicht so drastisch, passierte etwas Ähnliches mit Manchester City, das in nur wenigen Wochen von der Spitze auf den fünften Platz in der Premier League zurückfiel, was zeigt, dass es noch zu früh ist, irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch in Frankreich ist PSG gewarnt...

Im Jahr 2023, dem Jahr, in dem der FC Barcelona LaLiga gewann, hatte Barcelona nach 15 Spieltagen 38 Punkte. Ein deutlicher Aspekt, den Flick jedoch verbessert hat, ist der Torschnitt: Barcelona hat jetzt unglaubliche 43-16 im Vergleich zum Vorjahr 28-14, wobei Robert Lewandowski mit 15 Toren bereits mit großem Vorsprung (Mbappé hat 8 Tore) den "Pichihi "-Platz beansprucht.