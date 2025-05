Hansi Flick verlängert beim FC Barcelona bis 2027

HQ

Am Mittwoch haben sich der FC Barcelona und Hansi Flick auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2027 geeinigt. Der Deutsche unterschrieb im Büro des Klubs neben Barça-Präsident Joan Laporta, dem ersten Vizepräsidenten Rafa Yuste und Sportdirektor Deco sowie Flicks Berater Pini Zahavi.

Das erste Jahr bei Can Barça hat bestätigt, dass Laportas Wunsch, die deutsche Trainerakademie in den Verein zu holen, aufgegangen ist. Hans-Dieter Flick hat ganz Barcelona von einem Projekt überzeugt, das weit davon entfernt schien, um alle Titel mitkämpfen zu können. Der Mentalitätswandel der Spieler, zusammen mit den Comebacks und dem nationalen Triple, hat das innere Feuer der Fans geweckt, ins Stadion zurückzukehren.

Obwohl uns der Start bei bestimmten Aspekten, wie z.B. den beiden Niederlagen gegen Monaco, misstrauisch gemacht hat, hatte die Mannschaft, als sie in die Spur kam, am Ende eine Siegquote von 73% für die Saison und gewann 43 von 54 Spielen unter dem Deutschen. Erschwerend kommt hinzu, dass Flick in Endspielen noch ungeschlagen ist, zwei weitere gegen Real Madrid im spanischen Supercup und in der Copa del Rey, wobei er sieben von sieben Endspielen gewann.

Den einzigen Wermutstropfen gab es in der Champions League, mit der Niederlage gegen Inter Mailand in der Verlängerung. Aber ich denke, viele Barcelona-Fans hätten zu Beginn der Saison unterschrieben, um im Halbfinale der Champions League zu stehen, nur wenige Minuten davon entfernt, sich zum ersten Mal seit zehn Jahren für das Finale zu qualifizieren.

Es scheint, als ob dies gerade erst begonnen hat und die Culers noch mindestens zwei Jahre Freude am Fußball von Flick haben werden.