Hansi Flick lobt Carlo Ancelotti vor dem Copa-Finale: "Es ist nicht schön zu sehen, was mit ihm passiert"

HQ

Hansi Flick, Trainer des FC Barcelona, wurde nach dem Finale der Copa del Rey am Samstag gegen Real Madrid gefragt, was er vom Rivalen erwartet. Das Spiel wird in einem heiklen Moment für Real Madrid stattfinden, nachdem sie aus der Champions League ausgeschieden sind und in der LaLiga hinter Barcelona zurückliegen, nachdem sie die ersten beiden "Clásicos " in diesem Jahr verloren haben.

Flick hat aber nur Respekt vor der Mannschaft und vor allem vor seinem Trainer Carlo Ancelotti, der in diesem Jahr viel in die Kritik geraten ist und den Verein nach dieser Saison voraussichtlich verlassen wird.

"Sie haben eine unglaubliche Mannschaft und einen der besten Trainer der Welt. Es ist nicht schön zu sehen, was mit ihm passiert. Er hat mit jedem Verein alles gewonnen. Er ist ein Gentleman. Ich habe den größten Respekt. Am Samstag spielen wir das Finale gegen Real Madrid und gegen ihn, und es wird schön sein, ihn zu sehen."

Das Copa-Spiel am Samstag ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden Trainer in dieser Saison, aber es wird nicht das letzte Mal sein: Der letzte Clásico des Jahres im Rahmen von LaLiga findet am 11. Mai statt. Es könnte entscheidend für Barças Ambitionen auf den Titel sein, und es könnte Madrids letzte Chance auf den Titel sein, wenn sie es schaffen, dieses Datum lebend zu erreichen.