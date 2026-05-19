Hansi Flick bleibt bis 2028 bei Barcelona mit einem weiteren möglichen Jahr basierend auf Verdiensten

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Es wurde lange Zeit darüber hingemunkelt, und da der Meistertitel bereits in der Tasche ist, hat der FC Barcelona den Vertrag von Hansi Flick um zwei weitere Jahre verlängert, der bis Juni 2028 mit der Option auf eine zusätzliche Saison (2028-29) je nach Leistungsfaktoren gilt, so Mundo Deportivo.

Flick, mit 61, hatte bereits gesagt, dass Barça sein letzter Verein sein wird und nach seinem Rücktritt nicht zu einem anderen Verein wechseln wird, aber bisher hat er es nicht eilig, da er seit seiner Ankunft vor zwei Jahren in Spanien unangefochten ist. "Ich habe eine großartige Familie und viel Unterstützung, ich bekomme hier in Barcelona viel Unterstützung, das ist fantastisch. Das ist Fußball, und ich versuche, dem Team mein Bestes zu geben. Wir werden sehen. Es ist noch Zeit. Ich habe nicht vor, woanders hinzugehen", sagte Flick im März.

Flick unterschrieb am Montag den neuen Vertrag und hob die Stabilität des Sportprojekts in Barça sowie seine gute Beziehung zu Deco, dem Direktor des Fußballs, hervor. Eine seiner nächsten Herausforderungen wird nun darin bestehen, einen Ersatz für Robert Lewandowski zu finden, der den Verein nach dieser Saison verlässt.