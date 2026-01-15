Hans Zimmer wird die Musik für HBOs Harry-Potter-Serie komponieren.

HQ

Eines der ersten Themen, über die die Leute sprachen, als HBO ankündigte, eine TV-Serie basierend auf den Harry-Potter-Büchern zu machen, war, wen sie als Harry, Hermine, Ron und die anderen beliebten Charaktere sehen wollten. Vor allem, weil Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson nach den Hauptrollen in den acht Filmen zu drei der bekanntesten Schauspieler der Welt wurden. Ein weiterer ikonischer Aspekt der Filme ist die Musik. John Williams' magische Filmmusik hob die ersten drei Filme auf ein neues Level, also würde er für die TV-Serie zurückkehren oder könnten sie vielleicht jemanden auf derselben Ebene finden? Nun, ich habe gute und schlechte Nachrichten.

Die schlechte Nachricht ist, dass eine Pressemitteilung ankündigt, dass John Williams die Musik für die Harry Potter TV -Reihe nicht machen wird. Glücklicherweise erfahren wir, dass Hans Zimmer und seine Musikfirma Bleeding Fingers (genauer gesagt Kara Talve und Anže Rozman) ihn ersetzen.

Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen: Zimmer ist der legendäre Komponist, der die brillante Musik in Filmen wie Der König der Löwen, Gladiator, Pirates of the Caribbean, Inception, Christopher Nolans Batman-Trilogie, Madagascar, Sherlock Holmes, Interstellar, Dune und vielem mehr gemacht hat, sodass meine Erwartungen an die Harry-Potter-Reihe deutlich gestiegen sind.

Es wird interessant sein zu hören, wie die Musik sein wird, denn Zimmer hat diesen kurzen Teaser dazu: "Magie ist überall um uns herum, oft knapp unerreichbar, aber wie in der Welt von Harry Potter muss man einfach danach suchen. Mit dieser Partitur hoffen wir, das Publikum ein wenig näher daran zu bringen und gleichzeitig das Geschehene zu ehren."