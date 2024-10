Hans Zimmer und Lorne Balfe als Komponisten von Dragon Age: The Veilguard bestätigt

HQ

Dragon Age: The Veilguard wird zwei der beliebtesten Filmkomponisten haben: Hans Zimmer und Lorne Balfe wurden von Electronic Arts und BioWare bestätigt.

Beide Komponisten haben unzählige Male zusammengearbeitet, da Balfe seine Laufbahn in Zimmers Firma startete, bevor er zu einem der gefragtesten Komponisten in Hollywood aufstieg (er komponierte Musik für Mission: Impossible, Bad Boys, Top Gun, Black Adam...) sowie für einige Videospiele wie Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), Assassin's Creed III oder Beyond: Two Souls.

Dragon Age: The Veilguard Main Theme ist jetzt erhältlich

"Epische Geschichten eignen sich für epische Filmmusik, und der erzählerische Teppich, den BioWare in The Veilguard gewebt hat, hat mich nie nach Inspiration verzweifeln lassen, sei es in den Momenten des glänzenden Heldentums oder in den dunkelsten emotionalen Fallstricken des Spiels", sagte Zimmer.

"Die Arbeit an der Seite von Hans Zimmer hat es uns ermöglicht, eine epische neue Majestät in das Reich von Thedas zu bringen und diese Charaktere und ihre Geschichten auf die nächste Stufe zu heben", sagte Balfe.

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober, aber das Hauptthema für das Spiel ist bereits da. Der Rest des Soundtracks wird am 1. November auf iTunes und Amazon Music veröffentlicht.