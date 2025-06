Hans Zimmer teasert Dune: Messiah Soundtrack an

HQ

Hans Zimmer und Denis Villeneuve werden erneut zusammenarbeiten, um Dune: Messiah zu drehen, den dritten und letzten Film von Villeneuves Dune-Trilogie. Zimmer hat die Musik für die beiden vorherigen Dune-Filme geschrieben, und in einem neuen Interview hat er bestätigt, dass er für den dritten Film zurückkehren wird.

Im Gespräch mit Variety auf dem roten Teppich der Formel 1 wurde Zimmer gefragt, wie es mit Dune: Messiah läuft. Nachdem er sich einen Moment lang zusammengenommen hatte, um darüber nachzudenken, was er sagen könnte, sagte Zimmer: "Wir haben etwas... Wir sind auf dem Weg... Aber es liegt viel Wüste vor uns."

Es scheint also, als gäbe es noch viel Arbeit in Bezug auf den Soundtrack des Films zu tun, aber die Arbeit an dem Film kommt voran. Dune: Messiah soll im Dezember 2026 erscheinen, was uns etwas Zeit für Zimmer, Villeneuve und alle anderen Beteiligten gibt, sich durch die Wüste zu kämpfen.