Hans Zimmer schreibt bereits Musik für Dune: Messiah

Von denen, die ihn bisher gesehen haben, ist klar, dass Dune: Part Two ein großer Erfolg ist, wenn es um das Filmemachen geht. In unserer Rezension haben wir ihm 9 von 10 Punkten gegeben, und viele andere Kritiker waren auch großzügig gegenüber Villeneuves Rückkehr nach Arrakis.

Wir müssen jedoch abwarten und sehen, ob sich dieser kritische Erfolg in einem Kassenschlager niederschlagen kann, bevor wir uns die Hände reiben, um Dune: Messiah, den potenziellen dritten Film dieser Trilogie, zu feiern.

Hans Zimmer wartet jedoch nicht ab, um zu sehen, wie die Zahlen aussehen, denn er sagte Variety, dass er bereits damit begonnen hat, Musik für Dune: Messiah zu schreiben. "Denis kommt am zweiten Drehtag herein, kommt wortlos herein und legt Dune: Messiah auf meinen Schreibtisch, und ich weiß, wohin wir gehen, und ich weiß, dass wir noch nicht fertig sind", sagte er.

Wir sind uns nicht sicher, wann wir einen dritten Dune-Film sehen werden, aber solange diese Fortsetzung Geld einbringt, können wir nicht erkennen, warum WB nicht interessiert sein sollte.