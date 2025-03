Hans Zimmer ist fertig mit Marvel

HQ

Es besteht kein Zweifel, dass Hans Zimmer einer der prominentesten Komponisten Hollywoods ist, da er auf die eine oder andere Weise mit praktisch allen großen Namen und Studios zusammengearbeitet hat. Er wird jedoch keine Musik mehr für Marvel komponieren. Das bestätigte Zimmer kürzlich in einem Interview und erklärte, dass er auf der Suche nach neuen Herausforderungen sei.

Und es ist leicht zu verstehen, warum das so ist – seine Erfolgsbilanz im Superhelden-Genre ist einfach beeindruckend. Er hat Musik für Nolans Batman-Trilogie, Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, The Amazing Spider-Man 2 und X-Men: Dark Phoenix komponiert. Vielleicht kann man also mit Fug und Recht sagen, dass er seinen Teil dazu beigetragen hat.

Laut Zimmer war Marvel-Chef Kevin Feige mit seiner Entscheidung nicht ganz zufrieden. Feige reagierte Berichten zufolge mit den Worten: "Worüber beschweren Sie sich überhaupt?"

Wie es mit Zimmer weitergeht, bleibt abzuwarten, aber eines ist sicher – Star Wars ist völlig vom Tisch. Zimmer selbst hat erklärt, dass John Williams den Ton und das Thema für das Franchise bereits auf eine Weise festgelegt hat, die einfach nicht zu übertreffen ist. Er lobte auch Ludwig Göranssons innovative Beiträge zu Star Wars und erwähnte, dass er nur dann in Betracht ziehen würde, dem Universum beizutreten, wenn er die Möglichkeit hätte, seine musikalische Identität völlig neu zu erfinden.

Welcher von Zimmers vielen Soundtracks ist dein Favorit?