Hans Zimmer die österreichische Nationalhymne absolut shredden

Es kommt nicht oft vor, dass wir nach dem Hören einer Nationalhymne wirklich überwältigt sind, aber das war am Wochenende definitiv der Fall, als der berühmte Komponist Hans Zimmer beim Großen Preis von Österreich erschien, um die österreichische Nationalhymne auf einer E-Gitarre mit der Unterstützung verschiedener F1-Fanmusiker zu spielen.

Der Auftritt dauerte etwa zwei Minuten und war definitiv eine der besseren Hymnenaufführungen der bisherigen Saison. Da Apple und Sony in dieser Saison immer noch ihren F1-Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle drehen, ist Zimmers Interpretation der Hymne vielleicht auch ein Vorgeschmack auf das, was im Film kommen wird.

Schauen Sie sich die Leistung unten an, gemäß Sky Sports.

