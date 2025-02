Hank Azaria befürchtet, dass KI seine ikonischen Simpsons-Stimmen ersetzen wird

HQ

Unter den vielen Schauspielern, die den Charakteren in den Simpsons ihre Stimmen leihen, können nur wenige mit Hank Azarias beeindruckender Bandbreite mithalten. Schließlich sprechen wir über den Mann hinter mehr als 100 Charakteren in der Serie, eine Rolle, die er seit fast vier Jahrzehnten innehat. Trotzdem hat er wenig Hoffnung für die Zukunft, und in einem kürzlichen Interview teilte er seine Bedenken bezüglich KI mit.

Im Gespräch mit der New York Times sprach Azaria insbesondere darüber, wie traurig er über den Gedanken ist, dass künstliche Intelligenz wahrscheinlich in naher Zukunft seine Arbeit übernehmen wird.

"Ich kann mir vorstellen, dass künstliche Intelligenz schon bald in der Lage sein wird, die Klänge der mehr als 100 Stimmen nachzubilden, die ich in fast vier Jahrzehnten für die Charaktere der Simpsons kreiert habe. Es macht mich traurig, daran zu denken. Ganz zu schweigen davon, dass es einfach falsch erscheint, mein Abbild oder meinen Sound zu stehlen – oder das von jemand anderem."

Azaria beschrieb weiter, wie einfach es für die KI wäre, mit der riesigen Menge an Material zu trainieren, die er im Laufe der Jahre produziert hat.

"In meinem Fall könnte die KI Zugang zu 36 Jahren Moe haben, dem permanent verärgerten Barkeeper. Er war in fast jeder Folge der Simpsons zu sehen. Er war verängstigt, verliebt, wurde am Kopf getroffen und war meistens in einem Zustand bitteren Hasses. Ich habe als Moe schon auf Dutzende von Arten gelacht. Ich habe wahrscheinlich schon 100 Mal als Moe geseufzt. In Bezug auf das Training der KI ist das eine Menge, mit der man arbeiten kann."

Er ist bei weitem nicht die einzige Figur in der Branche, die sich gegen KI ausspricht. Auch Nicolas Cage sprach das Thema kürzlich während seiner Rede bei den Saturn Awards an und erklärte:

"Aber es gibt eine andere Welt, die mich auch beunruhigt. Sie findet gerade um uns herum statt: die neue KI-Welt. Ich glaube fest daran, dass Roboter nicht für uns träumen dürfen. Roboter können den menschlichen Zustand für uns nicht widerspiegeln. Das ist eine Sackgasse. Wenn ein Schauspieler zulässt, dass ein KI-Roboter seine Leistung auch nur ein wenig manipuliert, wird aus einem Zentimeter schließlich eine Meile, und alle Integrität, Reinheit und Wahrheit der Kunst wird nur durch finanzielle Interessen ersetzt. Das dürfen wir nicht zulassen."

Was denken Sie über KI und die Unterhaltungsindustrie? Wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft für den Schauspielberuf aus?