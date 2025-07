Hangar 13 hat offene Welten in Mafia: The Old Country wegen Mafia 3 aufgegeben

HQ

Während Open-World-Sandbox-Abenteuer immer noch der letzte Schrei sind, beginnen viele Entwickler zu erkennen, dass nicht viele Spieler die Hunderte von Stunden Freizeit haben, die erforderlich sind, um mehr als ein paar massive Erfahrungen pro Jahr zu machen. Lineare, kürzere Spiele werden immer mehr geschätzt, was dem Entwickler von Mafia: The Old Country, Hangar 13, zur Kenntnis genommen hat.

Im Gespräch mit IGN vor der Vorschau auf das Spiel erwähnte Nick Baynes, Präsident von Hangar 13, dass er und sein Team wollten, dass die Spieler die Geschichte dieses Prequels zu Ende bringen. "Mafia 3 war zwar sehr gut, aber es wurde eine komplett offene Welt, und die Entwickler scheinen im Nachhinein ähnlich darüber zu denken wie die Spieler", sagte Ryan McCaffrey von IGN. "Es passte einfach nicht gut zur Mafia."

Baynes deutete anscheinend auch an, dass die positive Resonanz auf das Remake des ursprünglichen Mafia das Team den Wunsch geweckt hat, das Franchise zu seinen Wurzeln zurückzubringen. Etwas, das sowohl im Gameplay als auch in der Geschichte von Mafia: The Old Country erreicht wurde.

Mafia: The Old Country erscheint am 8. August für PC, Xbox Series X/S und PS5.