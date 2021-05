Handyspiel Ni no Kuni: Cross Worlds startet im Juni in asiatischen Märkten

You're watching Werben

Ni no Kuni: Cross Worlds ist ein kommendes Rollenspiel für mobile Geräte, das von Netmarble Games entwickelt wird. Level-5 hat diese Woche den geplanten Asienstart des Games auf den 10. Juni datiert, in dieser Meldung aber kein Wort zu Lokalisierungsplänen verloren. Spieler in Japan, Südkorea, Hongkong, Macau und Taiwan dürfen zuerst spielen.

Ein englischer Verkaufsstart ist überaus wahrscheinlich, denn letztes Jahr bereitete der Publisher für die Tokyo Game Show eine aufwändige englische Präsentation vor. Die konnten wir nutzen, um uns einen ersten Eindruck von Ni no Kuni: Cross Worlds zu verschaffen.

Quelle: Gematsu.