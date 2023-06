Hands-Off Eindrücke zu Star Wars Outlaws: Der Hype ist stark

HQ

Von den Titeln, die ich (irgendjemand) nicht spielen konnte, wurde Star Wars Outlaws in der letzten Woche oder so von Summer Game Fest Events in L.A. automatisch zu meinem Spiel der Show. Ich dachte ehrlich gesagt, es sei weit, weit weg, und so habe ich nicht erwartet, dass Massive Entertainment's zweite Teamleistung in Ubisofts vertraulichem Zeitplan "TBA2" sein würde, weniger mit der ebenfalls vielversprechenden Avatar: Frontiers of Pandora, die endlich im Dezember veröffentlicht wird.

Aber da haben wir es, Star Wars Outlaws wurde enthüllt, dass es 2024 (!) während der Xbox Showcase mit einem fantastischen ersten Cinematic-Trailer erscheinen wird, gefolgt von In-Game-Material bei Ubisoft Forward ... Und gleich danach erfuhren wir viel mehr über das Projekt, sowohl bei einer BCD-Session mit dem Narrative Director und Jedi-ähnlichen Navid Khavari als auch während eines bevorstehenden Gamereactor-Interviews mit dem Associate Game Director Mathias Karlson und dem Associate Narrative Director John Björling. Und nachdem ich mehr gelernt habe als das, was öffentlich gezeigt wurde, muss ich Ihnen sagen, dass die Force the Hype mit diesem stark ist.

Ihr kennt wahrscheinlich die Grundlagen aus der offiziellen Ankündigung, aber lasst mich euch daran erinnern, dass es sich um ein Einzelspieler-Open-World-Action-Adventure handelt, in dem wir als Kay Vess spielen, euer alltäglicher Schmuggler, der in der krampfhaften Jahreslücke (3ABY-4ABY) zwischen Empire Strikes Back (Episode V) und Return of the Jedi (Ep. VI). Sie, du, bist nicht allein, denn das kleine Wesen Nix begleitet den Spieler auf der Reise, so wie sie es immer getan haben, seit Kay ein kleines Mädchen war, und die Wendung hier ist, dass Nix nicht nur die lustige Rolle als kleines pelziges Haustier spielt, die man in Star Wars oder von Disney erwarten würde, da es erzählerisch über beides hinausgeht (z. B. Stirnrunzeln, wenn sich etwas falsch anfühlt), und vor allem in Bezug auf das Gameplay. Die Sequenzen im Spiel, die der Öffentlichkeit gezeigt wurden und dann hinter verschlossenen Türen demonstrierten, wie der Begleitcharakter im Kampf eine Ablenkung verursachen kann, geschickt werden kann, um Knöpfe oder Schalter zu aktivieren oder vielleicht Waffen von den Feinden zurückzuholen und sie der Heldin zu bringen, wodurch sie effektiv zu einem neuen Werkzeug werden, das jeder Situation zur Verfügung steht.

Werbung:

Der Kampf wurde in seinem filmischen Stil mit Uncharted verglichen, nur mit den Alternativen, die Nix bietet, da er sich trotz der offenen Welt bisher sehr inszeniert anfühlt, in gewisser Weise die Kampfbereiche auf vordefinierte Räume mit viel Deckung und Vertikalität beschränkt, in denen man sowohl seine Blaster als auch seine Fäuste gut einsetzt. Aber hier ist noch eine weitere Änderung: Abgesehen davon, dass du weißt, wie viele Feinde sich noch in der Nähe befinden, kann deine eigene Kay ein Kopfgeld in Form eines Fahndungszeichens erhalten, das für Verfolgungen und Fluchten nach dem Vorbild von Assassin's Creed oder natürlich Grand Theft Auto sorgt.

Zurück zum Setting und der Geschichte, alles beginnt damit, dass ein Job schrecklich schief geht und Kay zu einem der meistgesuchten Gesichter der Galaxis wird, was dem Kopfgeldjäger gleichzeitig die Möglichkeit (und das große Risiko) bietet, einen der größten Raubüberfälle zu übernehmen, die die Outer Rim je gesehen haben. Die Prämisse ist so faszinierend, wie sie klingt, aber noch interessanter ist die Tatsache, dass hinter den Kulissen ein Reputationssystem läuft, was bedeutet, dass jede Entscheidung, die während des Dialogs getroffen wird (z. B. angespannte Verhandlungen), sowie jedes Mal, wenn Kay auf einen Kampf zurückgreifen muss, anstatt zum Beispiel Stealth, Es wird sich auf ihre ohnehin schon komplexen Beziehungen zu den verschiedenen, konkurrierenden Verbrechersyndikaten auswirken.

Es gibt mehrere, darunter die Hutten, die Pykes oder die neuen Ashiga Clan, und alle gedeihen im Moment, da sie das galaxisweite Klima ausnutzen, das durch die Rebellion verursacht wird, die im Bürgerkrieg gegen die Empire kämpfen. Wie es Han Solo (der, erinnern Sie sich, für die Dauer dieses Spiels in Karbonit eingefroren bleiben sollte) und anderen vor und nach ihm passiert ist, freue ich mich darauf, sowohl gute als auch schlechte Geschäfte mit diesen Syndikaten abzuschließen, aber auch mit der Empire und der Rebels, da immer mehr kanonische Produkte es wagen, die nicht immer gute Seite der letzteren zu zeigen (einschließlich zum Beispiel Episode VIII oder The Mandalorian's S3). Wie die Entwickler jedoch während unseres Interviews bestätigten, wird das Reputationssystem die Spieler nicht zu einem unumkehrbaren Ende bringen. Es ist eher ein alltägliches Reaktionssystem, um die Geschichte und die Begegnungen dynamisch zu färben.

Werbung:

Khavari definiert die drei Hauptpfeiler des Spiels als "dichte lebende Städte" (mit besonderem Schwerpunkt auf Gassen und Cantinas, aber natürlich), "atemberaubende Open-World-Umgebungen" (auf verschiedenen Planeten, d.h. unterschiedliche Biome und ein vielfältigeres Gameplay-Angebot) und "den lukrativen, riskanten Raum", der Luftkämpfe beinhaltet, während Kay von einem Anfängerpiloten zu einem erfahrenen, furchterregendes Ass, wie der Name ihres Trailblazer-Raumschiffs immer mehr "von intimen Begegnungen bis hin zu groß angelegten Schlachten" (ein Schiff, in dem der Droide ND-5 anscheinend ein weiterer wichtiger Verbündeter werden wird).

Vor diesem Hintergrund schwebt das größte Fragezeichen über der Tatsache des tatsächlichen Umfangs des Spiels. Die Entwickler wollten noch nicht ins Detail gehen, als ich fragte, aber in unserem Gespräch deuteten sie an, dass, da dies die enthaltene Geschichte der Hauptfigur ist, es die Erzählung ist, die letztendlich die Orte antreibt, die Sie besuchen können, seien es Städte, offene Gebiete auf den Planetenoberflächen oder die Umlaufbahnen um sie herum. Auch wenn Sie sehr frei entscheiden können, wann und wo, um die Geschichte zusammenzusetzen. Und während dies für diejenigen, die von den ständig wachsenden Versprechungen des scheinbar unendlichen Starfield kommen, unambitioniert klingen mag, kaufe ich die Idee von, ja, "dem ersten echten Open-World-Videospiel Star Wars aller Zeiten", aber in einem Maßstab, in dem alles erreichbar ist und mit einer schönen Handlung Sinn macht.

Apropos Traversal, man muss das Design von Kays Speeder lieben, der von der Welt des Motocross inspiriert wurde und auch den besten Tatooine-Look der 80er Jahre beibehält. Das Fahrzeug wird das Transportmittel des Paares an Land sein, und die Spieler werden sogar in der Lage sein, Stunts und Tricks auszuführen (nur zum Angebern, keine EP gewährt) oder unterwegs in Kämpfe zu verwickeln. In dieser Hinsicht ist die Zeitlupen-Tagging-Sequenz, die während der öffentlichen Demo aktiviert wurde, eine vom Spieler ausgelöste Fähigkeit und keine geskriptete Sequenz, wie wir bestätigen konnten.

Sowohl mit dem Speeder als auch mit dem Trailblazer werden Kay und Nix neue und vertraute Orte in der Franchise besuchen oder erneut besuchen, darunter den Mond von Toshara (der charakteristische Ort des Spiels) und seine Umlaufbahn im Toshaal System, die große Stadt Mirogana, Jaunta's Hope, Akivas Umlaufbahn und mehr. Aber als ich vorhin erwähnte, dass das Force bei diesem stark ist, meinte ich es auch im doppelten Sinne. Als ich die Entwickler fragte, ob die Force im Spiel vorhanden sein würden (wie in Jedi, Sith, Lichtschwertern, sensiblen Charakteren und so weiter), lächelte der Associate Narrative Director schnell, als er mit der elegantesten, fan-dienerischsten, Luke-ähnlichen, aber nicht schlüssigen Antwort antwortete, die man sich vorstellen konnte: "Die Macht ist überall". Das könnte alles Mögliche bedeuten, aber irgendetwas sagt mir, dass diese Kristalle, die Teil von Kays Schatzsuche zu sein scheinen, unweigerlich eine mystische Kraft in sich tragen werden.

Abschließend möchte ich zwei Dinge hervorheben, die in diesem Spiel Hand in Hand zu gehen scheinen: die Tatsache, dass der authentische Ton und Humor der Originalfilme (sogar der von Indiana Jones, in dem Kay sich sichtlich an der Hand verletzt, wenn sie einen Feind schlägt, oder wie einige Streitigkeiten schnell mit einem sehr westlichen Blaster-Draw beigelegt werden) und die Rolle des venezolanischen Schauspielers Humberly González, die ich irgendwie sofort als die beste Passform für den Charakter empfand.

Wir müssen bedenken, dass wir ein festes Veröffentlichungsdatum für Star Was Outlaws frühestens in einem Jahr bekommen werden, und natürlich hängt der Erfolg seiner vielversprechenden Zutaten von der Vielfalt und Genauigkeit der Gameplay-Schleife und von der Balance zwischen den verschiedenen Säulen ab. Nach dem, was ich gesehen und gelernt habe, kann ich jedoch nicht anders, als mich für das Projekt als Ganzes zu begeistern, und bis zu einem gewissen Grad (abgesehen von offenen Welten) fühlt es sich so an, als würden Massive einige der von den Fans genehmigten Konzepte nutzen, auf denen das leider abgebrochene Star Wars 1313 und Amy Hennigs "zusammengewürfeltes" Projekt basierten. Möge die Force mit Massive sein.