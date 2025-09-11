Hands-on-Eindrücke: My Hero Academia: All's Justice will das kämpferische Sahnehäubchen auf dem Anime-Kuchen sein

Das Subgenre der Anime-Kampfspiele mit der Kamera im Rücken und hetzenden Bewegungen in den Hintergrund erreichte seinen ersten Höhepunkt mit der legendären Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi -Serie von Spike, und von dort aus steuerten mehrere japanische Studios ihre Vision mit anderen lizenzierten IPs bei. Dies ist der Fall bei Byking, Inc., die ihre eigene goldene Gans in dem äußerst beliebten Manganime My Hero Academia /Boku no Hīrō Akademia, einem Originalwerk von Kōhei Horikoshi, fand. Nicht zu verwechseln mit den Handy- und F2P-Spielen Ultra Rumble, Ultra Impact oder Heroes Rising, ist dies ein 3v3-Kampfspiel, das dort anknüpft, wo das erfolgreiche My Hero: One's Justice 2 vor fünf Jahren aufgehört hat.

Der wichtigste Trumpf ist diesmal die Übereinstimmung mit der Premiere von niemand anderem als der letzten Staffel (achte und letzte) des Animes am Crunchyroll, die in wenigen Tagen, am 4. Oktober 2025, stattfinden wird (all dies übrigens, während Netflix seinen Live-Action-Film vorbereitet). Unnötig zu erwähnen, dass dieses Spiel, das etwas später als die Serie erscheinen wird, mit Fanservice vollgepackt sein wird.

Als ich die PS5-Version in einer damals sehr privaten und vertraulichen Sitzung in die Hände bekam, dauerte es eine Weile, bis ich irgendwelche Knöpfe berührte, da animierte Szenen, die direkt aus der Serie stammen (eine beeindruckende Eröffnung, über die ich nicht sprechen kann), mich ausgiebig willkommen hießen. "Erlebe die letzte Schlacht des Staffelfinales und die letzte Staffel aus einer neuen Perspektive" ist der Slogan des Spiels, das verspricht, "alle ikonischen Szenen und die filmische Richtung" des Animes zu zeigen.

Weiter geht es mit der Geschichte und dem, was die Geschichte des Spiels erzählen wird, aber natürlich ohne Spoiler, es wird anscheinend ein wenig über das Ende der Serie hinausgehen, und natürlich wird es als Liste von Kämpfern erscheinen, jetzt, da wir das Ende erreicht haben und alles gesagt und getan sein wird, alle Schüler der Klasse 1-A der U.A. Akademie, mit Izuku Midoriya an der Spitze der Aufstellung. Sie alle werden in ihrer endgültigen Heldenform und mit voll entwickelten Fähigkeiten zu sehen sein.

Dies sind die sechs Charaktere, die wir in der My Hero Academia: All's Justice -Demo gesehen haben:



Izuku Midoriya

Tomura Shigaraki

Dabi

Shoto Todoroki

Himiko Toga

Katsuki Bakugo



Es gibt zwar einen zugänglicheren Modus (und automatische Kombos für Anfänger), aber die Kämpfe von Byking zielen auf Abwechslung und taktische Tiefe ab. Obwohl wir nur drei oder vier Kämpfe hatten, konnten wir bereits sehen, wohin sich das Spiel entwickelt, und auch, dass die Möglichkeiten so groß sind... da das Balancing von so vielen Charakteren mit so vielen verschiedenen Moves und Kräften kompliziert sein wird.

Abgesehen von der geerbten Plus Ultra -Spezial (mit allen drei Kämpfern) ist das Rising -System eine Leiste, die sich auflädt, um die Angriffskraft, die Bewegungsgeschwindigkeit, die Regeneration und die Macke -Kraft (die außergewöhnliche Fähigkeit jedes Helden) zu verbessern, was wiederum die charakteristischste Facette dieser Kämpfer ist und so gewählt werden muss, dass sie zum Rest des Trios passt, um den maximalen Effekt zu erzielen. Schlagwörter wie Counter Attack, Target Combo, Unblockable Attack und Block vervollständigen die Palette der Moves, die allen Charakteren gemeinsam sind, unabhängig von ihrem Stil, und nur diejenigen, die sie beherrschen, werden die besten Noten im Unterricht erhalten.

Die Idee ist, wie bei anderen Tag-Team-Spielen, die Charaktere im taktisch idealen Moment zu wechseln, sei es zur Verteidigung, zum Gegenangriff oder vor allem, um einen spektakulären Kombo-Angriff zu führen, sogar mitten in der Kombo. In einer Art "Schere, Stein, Papier" dient das Ausweichen oder Kontern dazu, die Initiative des Gegners loszuwerden und das Spiel der Finten und Kräfte neu zu beginnen.

Sowohl ein flüchtiger Blick auf die Eröffnung als auch eine ausführliche Erklärung des Kampfsystems sind in diesem neuen Gameplay-Trailer zu sehen:

Die Benutzeroberfläche des Spiels wurde verbessert und modernisiert, und alles ist jetzt klarer sichtbar. Die Grafik funktioniert, aber ich hatte etwas mehr Luxus und Finesse für die PS5 erwartet, obwohl es sich um eine frühe Version handelt. Die Stimmen und das Markenzeichen "zweiter Gang, dritter Gang" von Izukus Quirk hoben jedoch die Stimmung.

"Der Weg, den wir bisher gegangen sind, vielleicht war es alles für diesen Tag. Das war der Tag, an dem mein... Nein, unsere Schlacht hat begonnen!"

Den Rest der Kämpfe verbrachte ich damit, ordentlichen Schaden einzustecken, und der kurze Teil des Story-Modus brachte mich dazu, mit Professor Shota Aizawa oder, ähem, allmächtigen All Might zu sprechen, in einer Reihe von Dialogen am Rande der Stadt, die einen Einblick gaben, wie sich die Erzählung entwickeln würde. Danach sind wir natürlich nach Okuto Island gereist.

My Hero: One's Justice 2 war bereits ein besonderes Spiel, vielleicht ein wenig zu sehr den Fans gewidmet, aber darüber kann sich bei einer so langlebigen Serie niemand beschweren. Noch weniger jetzt, da es zu Ende geht und All's Justice die gesamte 8. Staffel und ihr Finale nachbildet, auch wenn sie einige Barrierefreiheitsfunktionen enthält. Das Wenige, das ich ausprobiert habe, sieht für die Fans gut aus und es kann auch ein tiefgründiges und abwechslungsreiches Kampfspiel sein, wenn es gut abgestimmt ist.