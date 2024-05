Handling the Undead Trailer zeigt uns eine andere Art von Zombie-Event

Handling the Undead ist ein Zombiefilm mit einer anderen Herangehensweise an das, was passieren würde, wenn die Toten auferstehen würden. Anstatt Horden zu vernichten, die schreiende Menschen für ihre Eingeweide oder ihr Gehirn zerreißen, findet die Veranstaltung vollständig in Oslo statt, wo die Menschen an einem heißen Sommertag sehen, wie ihre Lieben zurückgebracht werden.

In dem Film sehen drei Familien, wie ein geliebter Mensch zu ihnen zurückkehrt. Es gibt jedoch nicht nur Gänseblümchen und Regenbögen, wie Sie im Trailer unten deutlich sehen können, sehen diese Zombies wie Zombies aus. Mit grauer Haut und leeren Augen sind sie mehr hohle Hüllen als alles andere.

Das Horrordrama kommt am 31. Mai in die Kinos. Wenn Sie mehr sehen möchten, können Sie sich den Trailer unten ansehen: