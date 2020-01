Händler listet Xenoblade Chronicles: Definitive Edition auf Ende Mai

Mit welchen Spielen uns Nintendo in diesem Jahr überraschen möchte, das wissen wir derzeit noch nicht. Animal Crossing: New Horizons kommt im März, zwei oder drei kleinere Titel sind ebenfalls mehr oder weniger lose für die kommenden Wochen und Monate angesetzt. Im Laufe des Jahres soll zudem ein großes Remaster des fantastischen Rollenspiel-Schwergewichts Xenoblade Chronicles erscheinen, doch wann könnte das kommen? Ein norwegischer Online-Shop will den Titel bis Ende Mai ausliefern und listet die Switch-Version auf den letzten Freitag des Frühlingsmonats. Nintendos Spiele erscheinen häufig an einem Freitag, doch abseits davon können wir diese Meldung weder bestätigen noch entkräften. Der Publisher äußerte sich selbst noch nicht zu einem Termin, wir gehen deshalb davon aus, dass demnächst eine Direct-Sendung mit weiteren Informationen ausgestrahlt wird.