Handheld-LCD-Spiele sind zurück

Hasbro hat diese Woche das Comeback der geliebten LCD-Spiele eingeleitet und mit The Verge über eine neue Produktpalette gesprochen. In Zusammenarbeit mit einem Unternehmen namens Tiger Electronics werden sie die alten LCD-Handhelden zu Spielen wie Transformers, Sonic, Arielle die Meerjungfrau und X-Men neu auflegen. Die Geräte mit der alten Software kosten ca. 15 Euro und es gibt eine gute Chance, dass auch wir hier in Europa ein paar der Gadgets in die Finger bekommen.

Laut Hasbro sei "jedes Spiel von der Originalversion aus den Neunzigerjahren [inspiriert]. Alle nutzen ein bekanntes Steuerungssetup mit monochromatischen Grafiken auf einem statischen, farbenfrohen Hintergrund." Auch die Gestaltung des Handhelden und die zugrundeliegende Technologie wurden unter Berücksichtigung der ursprünglichen Handheld-Spieleinheit entwickelt". Wer in seiner Kindheit keines dieser begehrten Spielzeuge in die Hände bekommen konnte, bekommt bald vielleicht eine zweite Chance, um sich diesen Traum zu erfüllen.

Quelle: Twitter.