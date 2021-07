Handgezeichnetes Roguelike Crown Trick erreicht Ende August auch die PS4 und Xbox One

Auf dem PC und der Switch wurde das Roguelike Crown Trick bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht. Nun informierten uns Team 17 und die NExt Studios per Pressemeldung über die nahenden Portierungen für die PS4 und die Xbox One. Erscheinen sollen diese am 31. August.

Zusätzlich erwähnt die Pressemitteilung die heutige Switch-Veröffentlichung des kostenlosen DLCs Requiem of Elements, der u.a. einen neuen Spielmodus, zusätzliche Waffen und neue Fähigkeiten einführt. Auf dem PC ist der DLC bereits seit einer Weile erhältlich. Ob Requiem of Elements von Anfang an in den kommenden Portierungen enthalten sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Detaillierte Informationen zum Spiel findet Ihr beispielsweise auf der Steam-Seite von Crown Trick.