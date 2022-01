Handgelenk-Tracker vom HTC Vive Focus 3 kommen Anfang 2022

HQ

HTC hat ein neues Gadget angekündigt, das der HTC Vive Focus 3 präzisere Ortungsinformationen zur Verfügung stellen soll. Es handelt sich dabei um ein Armband mit LEDs, die direkt von den Tracking-Kameras des VR-Headsets erfasst werden. Sofern die Kommunikation zwischen den beiden Geräten stimmt, benötigt ihr keine echten Controller mehr - das ist die Idee dahinter.

Ihr könnt die Tracker auch an anderen Objekten anbringen, um sie in der virtuellen Realität besser (ver-)orten zu können. Der Hersteller verspricht, dass ein Tracker mit einer einzigen Ladung etwa vier Stunden lang Signale präzise Informationen an das VR-Headset sendet. Kunden in den USA dürfen "Anfang 2022" auf die Armbänder umsteigen, anschließend folgen weitere Markteinführungen. Der Preis für einen Tracker liegt bei 130 Euro.