Handball-WM Hauptrunde und President's Cup erklärt

Die Halbzeit der Handball-Weltmeisterschaft ist angelangt: Nach der Vorrunde wurden die 32 Nationen in zwei Nationen aufgeteilt: die Hauptrunde der Meisterschaft und die Präsidentschaftsrunde.

Die Handballmeisterschaft funktioniert ein wenig anders als andere Wettbewerbe. Die Gruppenphase besteht aus zwei Teilen: der Vorrunde, in der 32 Mannschaften in acht Gruppen aufgeteilt werden. Nach drei Spielen ziehen die drei besten Teams jeder Gruppe in die Hauptrunde ein, aber die schlechtesten Teams jeder Gruppe scheiden nicht aus. Stattdessen ziehen sie in einen "parallelen Wettbewerb" ein, den President's Cup.

Der President's Cup ist in zwei Gruppen unterteilt. Gruppe I besteht aus Polen, Algerien, Kuwait und Guinea. Gruppe II besteht aus den Vereinigten Staaten, Japan, Bahrain und Kuba. Nach drei Gruppenspielen gibt es Spiele, um die Plätze vom 31. bis 25. Platz zu ermitteln, was das beste Ziel ist, das Nationen beim President's Cup anstreben können.

Die Hauptrunde der Handball-Weltmeisterschaft beginnt heute

In der Zwischenzeit ziehen die besten drei Nationen aus jeder der Vorrundengruppen in die Hauptrunde ein, die in vier Sechsergruppen aufgeteilt wird. Aber dieses Mal werden die Ergebnisse der Vorrunde übernommen. Nur die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein.

Bisher sind dies die Gruppen aus der Hauptrunde und die Ergebnisse, die aus der Vorrunde übernommen wurden:

Gruppe I



Dänemark: 4 Punkte



Deutschland: 4 Punkte



Italien: 2 Punkte



Schweiz: 1 Punkt



Tschechische Republik: 1 Punkt



Tunesien: 0 Punkte



Gruppe II



Frankreich: 4 Punkte



Ungarn: 3 Punkte



Niederlande: 2 Punkte



Österreich: 2 Punkte



Nordmazedonien: 1 Punkt



Katar: 0 Punkte



Gruppe III



Portugal: 4 Punkte



Schweden: 3 Punkte



Spanien: 3 Punkte



Brasilien: 2 Punkte



Norwegen: 0 Punkte



Chile: 0 Punkte



Gruppe IV



Ägypten: 4 Punkte



Island: 4 Punkte



Kroatien: 2 Punkte



Slowenien: 2 Punkte



Kap Verde: 0 Punkte



Argentinien: 0 Punkte



Die Spiele der Gruppen I und II finden am 21., 23. und 25. Januar statt, während die Spiele der Gruppen III und IV am 22., 24. und 26. Januar stattfinden.