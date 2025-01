Handball-Weltmeisterschaft 2025: Termine, Gruppen, Finale und alles, was Sie wissen müssen

HQ

Dänemark hat in den nächsten zwei Wochen die Chance, Geschichte zu schreiben. Sie waren bereits die erste Nation, die 2019, 2021 und 2023 drei Handball-Weltmeisterschaften der Männer in Folge gewann. Das sind mehr Siege in Folge als jeder andere, und sie sind immer noch Favoriten auf ein weiteres Gold im Finale am 2. Februar 2025 in Baerum in Oslo.

Die Internationale Handballföderation (IHF ) organisiert diesen alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerb vom 14. Januar bis zum 2. Februar mit drei Gastgeberländern: Kroatien, Dänemark und Norwegen. 32 Nationen, aufgeteilt in acht Gruppen, treten gegeneinander an:

Handball-WM der Männer 2025 Gruppen

Gruppe A



Deutschland



Tschechische Republik



Polen



Schweiz



Gruppe B



Dänemark



Italien



Algerien



Tunesien



Gruppe C



Frankreich



Österreich



Katar



Kuwait



Gruppe D



Ungarn



Niederlande



Nordmazedonien



Guinea



Gruppe E



Norwegen



Portugal



Brazilien



USA



Gruppe F



Schweden



Spanien



Japan



Chile



Gruppe G



Slowenien



Island



Kuba



Cabo Verde



Gruppe H



Ägypten



Kroatien



Argentinien



Bahrain



Die Spiele der Gruppenphase werden von heute bis zum 20. Januar ausgetragen. Der amtierende Weltmeister Dänemark (auch Goldmedaillengewinner von Paris 2024) gibt heute, am 14. Januar, um 20.30 Uhr MEZ gegen Algerien sein Debüt.

Frankreich, die am häufigsten ausgezeichnete Mannschaft in der Geschichte des Wettbewerbs (6 Titel), debütiert heute um 18.00 Uhr MEZ gegen Katar. Schweden, das das Turnier viermal gewonnen hat, debütiert am 16. Januar gegen Japan und trifft am 20. Januar auf Spanien.

Die drei besten Mannschaften des Vereins ziehen in die nächste Phase ein, während die vierten Mannschaften jeder Gruppe den President's Cup bestreiten. Das Finale der Handball-Weltmeisterschaft 2025 findet am Sonntag, 2. Februar, um 18:00 Uhr MEZ statt.