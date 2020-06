Handball 21 wirft im November Tore auf PC, PS4 und Xbox One

Nacon und Eko Software haben diese Woche ein neues Sportspiel angekündigt - Handball 21. Der letzte Ableger der Reihe ist vier Jahre her und deshalb wollen die französischen Entwickler nun ihr nächstes Projekt präsentieren. Sie versprechen verbessertes Gameplay, viel schickere Grafiken, mehrere Spielmodi und mehr echte Spieler als je zuvor. Die Spieler dürfen Teams aus verschiedenen europäischen Ligen (sogar aus Zweitligaligen) erwarten, da wohl insgesamt 1600 Sportler in diesem Game zu sehen sein werden. Spielerisch versucht sich Eko Software an einem taktischeren Ansatz, was auf umfangreiche Fortschritte im Bereich der KI zurückzuführen sei. Handball 21 wird voraussichtlich im November auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht, unten seht ihr die ersten Materialien.

