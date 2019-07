Hand of Fate-Entwickler Defiant stellt Arbeit nach neun Jahren ein

Defiant Development ist das Studio, das viele mit der Reihe Hand of Fate verbinden. Der Mix aus Dungeon-Crawler und Kartenspiel hat die Australier berühmt gemacht, doch seit einiger Zeit geht es für das Studio nicht mehr wirklich voran. Auf Facebook haben sie deshalb nun bekanntgegeben, dass alle Mitglieder ihres Teams die Entwicklung einstellen werden. Die verschiedenen Mitglieder seien bereits auf der Suche nach neuen Aufgaben.

"Als wir mit diesem Studio begannen, hatten wir ein klares Ziel vor Augen. Wir wollten großartige Leute einstellen, großartige Spiele entwickeln und das auf ethische Weise mit Respekt für unser Team und unser Publikum tun", startet der Beitrag.

"Das Defiant-Modell hat sich immer darauf konzentriert, Spiele zu entwickeln, die sonst niemand schaffen würde. Spiele, die die Fähigkeiten und Leidenschaften unseres Teams widerspiegeln. Spiele, die etwas Neues bewirken. Unser Prozess hat sich immer auf Iteration und Erforschung konzentriert. Wir begeben uns an dunkle Orte und suchen nach verborgenen Schätzen. Wir machen uns auf den Weg, ohne zu wissen, wohin die Reise führt und wir taten das im Wissen, dass das Unbekannte nicht immer sicher ist."

Defiant beschreibt die Risiken dieses Ansatzes weiter und gibt anschließend zu, dass sie sich in den letzten neun Jahren ihres Geschäfts nicht besonders schnell an die sich wandelnde Branche gewöhnt haben. Aus diesem Grund beenden sie ihre Arbeit an diesem Punkt und erlauben uns einen letzten Blick auf das, woran sie zuletzt gearbeitet haben - ein Projekt namens A World In My Attic. Viel Glück für die Zukunft, Defiant und alles Gute.

