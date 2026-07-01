Hand -gezeichnetes Action-Abenteuer Waltz and Jam im neuen Trailer gezeigt

Heutzutage gibt es einige handgezeichnete, stilisierte Videospiele, mit einigen interessanten und auffälligen Optionen, darunter The Eternal Life of Goldman, Forgotlings und Into the Unwell. Wenn Sie Spiele mit dem Charakter mögen, den diese visuellen Stile bieten, werden Sie zweifellos auch das kommende Projekt von Flyway Games Waltz and Jam interessiert sein.

Dies ist ein Top-Down-Puzzle-Action-Abenteuer, das sich um ein niedliches Protagonistenduo dreht: den verlorenen Geist namens Waltz und seinen Geisterwelpen namens Jam. Das Projekt folgt, während die beiden durch sieben verschiedene Reiche reisen, die von den Sieben Todsünden inspiriert sind, und sie auffordern, Feinde zu bekämpfen, Geheimnisse zu entdecken, Umwelträtsel zu lösen und schließlich das Tor des Gerichts zu erreichen, um diesem Schwebezustand zu entkommen.

Da Waltz and Jam schließlich auf dem PC erscheinen soll und noch kein festes Veröffentlichungsdatum festgelegt ist, wurde ein neuer animierter Trailer zum Spiel veröffentlicht, den Sie unten selbst sehen können. Es teasert den unheimlichen Charme und den leichten Humor des Spiels und wirft gleichzeitig ein Licht auf die Verbindung zwischen dem Hauptpaar.

Schaut es euch unten an, und für mehr von Waltz and Jam erfahren wir, dass weitere Neuigkeiten zum Spiel "in den kommenden Monaten geteilt werden".