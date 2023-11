Hanamura kehrt zu Overwatch 2 zurück

HQ

Während der BlizzCon am Wochenende kündigte Blizzard nicht nur den nächsten Helden an, der sich der Overwatch 2-Reihe anschließt, sondern auch eine Reihe von Funktionen und Verbesserungen, die 2024 ins Spiel kommen.

Angeführt wird der Kampf von einem brandneuen Spielmodus namens Clash, in dem die Spieler um fünf Ziele kämpfen und dies so lange tun, bis ein Team alle fünf Punkte erobert hat. Um diesen neuen Modus auf den Weg zu bringen, hat Blizzard eine Karte enthüllt, die speziell für Clash ins Spiel kommen wird. Bekannt als Hanaoka, handelt es sich um eine überarbeitete und neu gestaltete Version von Hanamura für diesen neuen Spielmodus.

Ansonsten hat Blizzard angemerkt, dass wir uns im Jahr 2024 auf einen neuen Drei-Spieler-Modus Hero Mastery: Gauntlet: Gauntlet freuen können, der eure Fähigkeiten mit Bot-Feinden und Tower-Defense-Mechaniken testet. Außerdem erhalten Mei, D.Va, Echo, Lucio und Genji in der kommenden Saison 8 Unterstützung bei der Heldenmeisterschaft.

Für kompetitive Fans wurde gesagt, dass es eine Reihe von Verbesserungen geben wird, wie ihr euren Fortschritt als Ranglistenspieler verfolgt und einseht. Es wird auch mehr nahtlose Rangaufstiegsmechaniken geben, die sich von dem derzeit verwendeten System zu entfernen scheinen, bei dem Spieler eine bestimmte Anzahl von Spielen gewinnen müssen, bevor ihre Ränge angepasst werden.

In Bezug auf andere neue Helden wurde uns gesagt, dass in Saison 10 ein neuer Schadenscharakter namens Venture erscheinen wird, und dann in Saison 12 wird auch ein neuer Support namens Space Ranger debütieren.

Worauf freust du dich am meisten in Overwatch 2 im Jahr 2024?