Han Solo wäre fast in Star Wars: The Clone Wars aufgetreten

Star Wars: The Clone Wars sticht als eines der besseren modernen Star Wars -Angebote hervor. Die Serie, die sich über mehrere Staffeln erstreckte und vor einigen Jahren mit einem Paukenschlag endete, schuf einen Präzedenzfall, von dem sich viele wünschten, dassStar Wars er auf Live-Action-Basis konstant erreicht werden könnte.

Aber wo wir gerade von The Clone Wars sprechen, es hätte fast einen Charakter gezeigt, der sich ehrlich gesagt in der Ära fehl am Platz gefühlt hätte. Han Solo wäre in der Serie fast aufgetaucht, in Form einer jungen Version des Charakters, und eine, die vom Synchronsprecher Darth Maul hätte gesprochen werden können.

Bei einer Podiumsdiskussion am Dragon Con 2025 erklärte Sam Witwer, der als Stimme von Darth Maul und anderen animierten Star Wars Charakteren bekannt ist, laut The Pop Verse Folgendes.

"Es gab einen Moment in Clone Wars, in dem George Lucas darüber nachdachte, einen jungen Han Solo zu engagieren. Ich weiß, dass Dave [Filoni] eine ganze Reihe von Schauspielern vorgesprochen hat, und ich war einer der Schauspieler, die vorgesprochen haben. Ich weiß, dass George weiß, dass ich, wenn ich will, einen brauchbaren Harrison Ford spielen kann, oder ich kann einen alten, mürrischen Harrison spielen."

Über seinen Casting-Prozess fügte Witwer hinzu: "Was ich gemacht habe, war Bob Falfa von American Graffiti. Ich habe das getan, und ich weiß nicht, ob Dave das verstanden hat, was ich tat, aber wenn man den jungen Han Solo spielt, ist er sicherlich noch nicht Han Solo. Er versucht, Han Solo zu sein."

Hätten Sie gerne einen jungen Han Solo in The Clone Wars gesehen?