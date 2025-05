Han Duck-soo signalisiert konservatives Bündnis vor den vorgezogenen Neuwahlen in Südkorea

HQ

Die neuesten Nachrichten über Südkorea . Der ehemalige südkoreanische Premierminister Han Duck-soo hat am Dienstag angedeutet, dass er sich vor den vorgezogenen Neuwahlen am 3. Juni mit dem konservativen Kandidaten Kim Moon-soo zusammenschließen wird, und behauptete, er sehe keine andere Alternative, als sich zusammenzutun.

Da der liberale Spitzenkandidat Lee Jae-myung fast 50 Prozent der Stimmen erhält, betonte Han die Notwendigkeit einer vereinten konservativen Liste, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Er argumentierte auch, dass er aufgrund seiner Erfahrung am besten in der Lage sei, die Handelsbeziehungen zwischen den USA in der nächsten Regierung zu verwalten.