You watching Werbung

Das Spiel empfiehlt die Steuerung mit dem Controller, Maus und Tastatur funktionieren aber ebenfalls solide.

Die ehemals friedliche Stadt Hamsterdam wird von der abscheulichen Vermin-Gang terrorisiert. Unser furchtloser Held Pimm, der ein Meister der Kampfkunst werden will, versucht Gebiet für Gebiet zurückzuerobern, um die Fieslinge endgültig zu besiegen. Doch es geht nicht nur darum, in Hamsterdam wieder Frieden einkehren zu lassen, unser Großvater wurde nämlich auch entführt. Diesem kleinen Hamster steht eine große Aufgabe bevor.

Wenig überraschend sieht Hamsterdam der niederländischen Hauptstadt doch sehr ähnlich. Durch die Straßen ziehen die Nagetiere der Vermin-Gang, darunter Hasen, Mäuse und solche Schurken. Die Gruppe wird vom Chinchilla Marlo angeführt, der einen Streit mit unserem lieben Großvater hat. Glücklicherweise lehrte der uns vor seiner Entführung die Kunst des Hamster-Fu.

Hamsterdam ist ein klassischer Arcade-Brawler mit Rhythmus-Mechaniken, in dem wir zahllose Gegner bekämpfen. Das Spiel ist für unterschiedliche Plattformen erhältlich, aber wir haben uns die PC-Version vorgeknüpft und mit einem Controller in der Hand losgelegt (Maus und Tastatur funktionieren aber auch einwandfrei). Die Steuerung ist leicht zu erlernen und ihr braucht schnelle Reflexe, sowie Taktgefühl. Nur wenn ihr eure Angriffe gut abstimmt, kommt der Rhythmusaspekt zum Tragen, gleichzeitig müsst ihr auf die Konter der Nagetiere achten. Obwohl die Kämpfe zunehmend schwieriger werden, sind wir nie steckengeblieben (einmal zwang uns ein Bug zum Neustart, aber das zählt irgendwie nicht so ganz).

You watching Werbung

Wir müssen die fiesen Nager verhauen, um in Hamsterdam wieder Frieden einkehren zu lassen.

Manchmal setzten unsere Widersacher im Kampf Gadgets ein, aber überraschenderweise keine Fahrräder, wobei Amsterdam doch die Fahrrad-Hauptstadt ist. Da nicht nur unsere Widersacher aufrüsten können wir uns ebenfalls in Schale schmeißen und die eigenen Siegchancen erhöhen. Mit einem Apfel auf dem Kopf stehen wir in den Kämpfen beispielsweise viel besser da. Samen sind unsere Währung, denn mit ihr kaufen wir unsere Ausrüstung. Wir erhalten Samen für abgeschlossene Kämpfe, das Spiel bewertet Pimm mit diesem Währungssystem für seine Performance.

Die Animationen passen schön zum Spiel, denn der Comicstil fängt den heiteren Ton der Geschichte ein. Die Kampfszenen sind geschmeidig und das hohe „Hii-Ya" unseres Hamsterhelden Pimm ist eines der lustigen Details überhaupt. Wer Amsterdam kennt, wird einige Bereiche wiedererkennen, wie die Grachten und den berühmt-berüchtigten Rotlichtbezirk. Hamsterdam wird für die unterschiedlichsten Plattformen erscheinen (Nintendo Switch, PC, Android und iOS) und es gibt eine Demo, in der ihr euch vor dem Kauf selbst einen Eindruck verschaffen könnt.

Wenn Kämpfe mit Nagern für euch bescheuert klingen, dann seid ihr bei diesem Spiel genau richtig, weil Hamsterdam wunderschön bekloppt ist. Chefanimator Derek Chow meint, dass Hamsterdam "inspiriert von den Kung-Fu Filmen der Achtziger [sei], mit Einflüssen von The Wire, Pulp Fiction und... Ratatouille" und das beschreibt das Spiel eigentlich ziemlich perfekt. Wenn ihr schon immer mal den Rotlichtbezirk von Amsterdam mit einem Hamster auf einem Roller besuchen wolltet - jetzt ist eure Chance gekommen.